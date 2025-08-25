Συνταγή: Σπιτικό σουβλάκι με μαρινάδα γιαουρτιού

Είναι ο ορισμός του απόλυτου ελληνικού «junk food». Δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος που να μην έχει λιγουρευτεί μια μέρα ένα σουβλάκι, βλέποντας μια ταινία με την παρέα του. Ποιος είπε όμως, ότι αυτό το πεντανόστιμο πιάτο δεν μπορεί να έχει μια σπιτική προσέγγιση; Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Σπιτικό και ζουμερό σουβλάκι με μαρινάδα γιαουρτιού. Το μυστικό σε αυτή τη συνταγή είναι το καλό κρέας και οι σωστές αναλογίες στη μαρινάδα, για να έχουμε τη γεύση που θέλουμε.

Τα υλικά

3 κομμάτια φιλέτο από στήθος κοτόπουλου

Κλαδάκια δεντρολίβανου

Για τη μαρινάδα

2 κρεμμύδια

2 ντομάτες

2 κ.σ.μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κ.σ.δυόσμο ψιλοκομμένο

2 κ.σ.ελαιόλαδο

2 κ.σ.γιαούρτι

1 κ.σ.βαλσαμικό ξίδι

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία

Χτυπάμε στο μπλέντερ τα κρεμμύδια, τις ντομάτες και τα μυρωδικά μέχρι να γίνουν πολτός. Προσθέτουμε το γιαούρτι, το λάδι και το ξίδι και ανακατεύουμε καλά.

Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και ρίχνουμε από πάνω τη μαρινάδα. Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθεί όλο το κοτόπουλο. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες (ιδανικά 12 ώρες).

Καθαρίζουμε τα κλαδάκια δεντρολίβανου μέχρι τη μέση και περνάμε 2-3 κομμάτια κοτόπουλου σε κάθε ένα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο (200°C στον αέρα ή 210°C στις αντιστάσεις) για 20-25 λεπτά συνολικά. Στο μισό χρόνο (περίπου στα 12 λεπτά), γυρίζουμε τα κομμάτια για να ψηθούν ομοιόμορφα.

* Πηγή: Vita