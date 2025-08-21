magazin
Συνταγή: Στραπατσάδα με καπνιστό σολομό
Γιάμι 21 Αυγούστου 2025 | 07:00

Συνταγή: Στραπατσάδα με καπνιστό σολομό

Μια συνταγή πανεύκολη, γευστική και ο ορισμός του χορταστικού πρωινού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το πρωινό θεωρείται από όλους το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ακόμα περισσότερο στις διακοπές, που από τη στιγμή που φεύγουμε από το σπίτι, τις περισσότερες φορές επιστρέφουμε το βράδυ μετά από έναν μαραθώνιο στη παραλία. Για αυτό έρχεται η παρακάτω συνταγή για να μας κρατήσει μέσα στην ημέρα.

Στραπατσάδα με καπνιστό σολομό, ντοματίνια και κάρδαμο.  Μια συνταγή πανεύκολη, γευστική και ο ορισμός του καλοκαιρινού και χορταστικού πρωινού.

View this post on Instagram

A post shared by Joe & Dough Singapore (@joendough)

Τα υλικά

8 μέτρια ντοματίνια σε τσαμπί, κομμένα στη μέση

Λάδι

3 μεγάλα αυγά ελευθέρας βοσκής

35g καπνιστός σολομός, χοντροκομμένος

1 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο

25g φρέσκο κάρδαμο, για το σερβίρισμα

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Πασπαλίζετε τις ντομάτες με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ζεσταίνετε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ψεκάζετε με λίγο λάδι και προσθέτετε τις ντομάτες.

Μαγειρεύετε για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν.

Σε ένα μπολ χτυπάτε τα αυγά με λίγο πιπέρι. Προσθέτετε τον καπνιστό σολομό και το σχοινόπρασο και ρίχνετε το μείγμα σε κατσαρολάκι.

Μαγειρεύετε πολύ απαλά για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας αργά, μέχρι να γίνουν στραπατσάδα. Αποσύρετε από τη φωτιά και ανακατεύετε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη.

Μοιράζετε τις ντομάτες σε δύο πιάτα και σερβίρετε με τα αυγά και το φρέσκο κάρδαμο.

* Πηγή: Vita

Business
Vita.gr
Economy
inWellness
inTown
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών
Πόλεμος 21.08.25

Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
