Κάποτε τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα. Οι σαλάτες είχαν μόνο λαχανικά, ενώ τα φρούτα ερχόντουσαν στο τέλος του γεύματος – ιδιαίτερα το καλοκαίρι ως κάτι δροσιστικό. Ωστόσο οι πειραματισμοί στις κουζίνες δημιούργησαν νέα πιάτα και τάσεις – σαν την παρακάτω συνταγή.

Σαλάτα με καρπούζι και φέτα. Μια συνταγή που δεν είναι για όλα τα γούστα, αλλά το σίγουρο είναι πως μιλάμε για μια σαλάτα πάρα πολύ δροσιστική και άκρως καλοκαιρινή.

Και φυσικά πολύ γρήγορη, καθώς χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 κουταλάκια του γλυκού λευκό βαλσάμικο ξύδι

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

225 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση

3 φλιτζάνια ρόκα

1 φλιτζάνι κόκκινο κρεμμύδι σε φέτες

2 κιλά καρπούζι, σε κύβους

115 γρ. φέτα, κομμένη σε κύβους

Το μυστικό

Η αλμύρα της φέτας και η γλυκύτητα του καρπουζιού κάνουν τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή, καθώς δημιουργούν μια πολύ ωραία αντίθεση.

Η διαδικασία

Χτυπήστε το ελαιόλαδο, το ξύδι και το αλάτι μαζί σε ένα μεγάλο μπολ.

Προσθέστε τα ντοματίνια, τη ρόκα και το κόκκινο κρεμμύδι και ανακατέψτε για να καλυφθούν.

Ανακατέψτε απαλά το καρπούζι και τη φέτα για να σερβίρετε.

* Πηγή: Vita