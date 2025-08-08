magazin
Συνταγή: Σαλάτα με άσπρα φασόλια και πέστο βασιλικού
Υγιεινά 08 Αυγούστου 2025 | 07:00

Συνταγή: Σαλάτα με άσπρα φασόλια και πέστο βασιλικού

Μια συνταγή θρεπτική και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Όλοι έχουμε μάθει οι σαλάτες να γίνονται γρήγορα και εύκολα. Αποτελούν μια γευστική λύση όταν μας πιάνει μια ξαφνική λιγούρα ή όταν θέλουμε να φάμε κάτι χαλαρό. Ωστόσο αυτή η συνταγή δεν ανήκει σε αυτή την… γρήγορη κατηγορία.

Σαλάτα με άσπρα φασόλια και πέστο βασιλικού. Μια μπελαλίδικη συνταγή, που θέλει τον χρόνο της, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Θρεπτική και πεντανόστιμη, που θα μας κάνει να δούμε το συγκεκριμένο όσπριο με διαφορετικό μάτι.

Τα υλικά

400 γρ. άσπρα, ψιλά φασόλια
150 γρ. πέστο βασιλικού, έτοιμο, από το σουπερμάρκετ
50 γρ. φέτα, σε τρίμμα
1 κ.σ. φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
Αλάτι, μαύρο πιπέρι
2 κ.γ. άνηθος, ψιλοκομμένος

Η διαδικασία

Μουλιάζουμε τα φασόλια από το προηγούμενο βράδυ (τουλάχιστον 8 ώρες), σε άφθονο νερό.

Την επομένη τα σουρώνουμε και τα βράζουμε σε μπόλικο αλατισμένο νερό, μέχρι να μαλακώσουν, για περίπου 45 λεπτά (ο χρόνος εξαρτάται από τα φασόλια, απλώς προσέχουμε να μην τα παραβράσουμε). Σουρώνουμε καλά.

Ρίχνουμε σε ένα μπολ τα φασόλια με όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε καλά.

Η σαλάτα τρώγεται ζεστή και κρύα.

* Πηγή: Vita

