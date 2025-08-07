magazin
Συνταγή: Παγωτό cheesecake
Απόλαυση 07 Αυγούστου 2025 | 07:00

Συνταγή: Παγωτό cheesecake

Μια συνταγή δροσερή, σχετικά εύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος που να λέει όχι στο παγωτό. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι όπου οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει πολύ και αυτό το γλυκό μοιάζει με όαση μέσα στη ζέστη. Πόσο δύσκολο, όμως είναι να φτιάξουμε μόνοι μας; Εδώ έρχεται αυτή η συνταγή και δίνει την απάντηση: όχι τόσο όσο νομίζουμε.

Σπιτικό παγωτό cheesecake. Χωρίς παγωτομηχανή, χωρίς πολλά υλικά, αλλά με προσοχή στις δοσολογίες (όπως σε όλα τα γλυκά) έχουμε μια συνταγή για ένα δροσερό και πεντανόστιμο παγωτό.

Και μάλιστα με γεύση cheesecake – ένα από τα αγαπημένα μας γλυκά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bruster’s Real Ice Cream (@brusters.robiousrva)

Τα υλικά

200 γρ. τυρί κρέμα
1/2 φλιτζ. ζάχαρη
3/4 φλιτζ. γάλα
6-7 μπισκότα τύπου digestive θρυμματισμένα
1 φλιτζ. κόκκινα φρούτα (βατόμουρα, μύρτιλα κ.λπ.) σε κομμάτια

Η διαδικασία

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το τυρί κρέμα. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα λίγο ακόμα ώστε να απορροφηθεί πλήρως.

Χαμηλώνουμε την ένταση του μίξερ και ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο μείγμα.

Ενσωματώνουμε στο τέλος τα μπισκότα και τα φρούτα ανακατεύοντας απαλά με μια μαρίζ.

Αδειάζουμε το μείγμα σε φόρμα ή το μοιράζουμε σε καλούπια παγωτού, προσθέτουμε τα ξυλάκια και τα παγώνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 ώρες προτού σερβίρουμε.

Πηγή: Vita

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Η καλύτερη συνταγή για τον καύσωνα: Πώς να φτιάξετε το τέλειο παγάκι για τα ποτά σας
Η συνταγή 26.07.25

Η καλύτερη συνταγή για τον καύσωνα: Πώς να φτιάξετε το τέλειο παγάκι για τα ποτά σας

Οι καλοκαιρινές μέρες απαιτούν δροσερά αναψυκτικά, κρύο καφέ –ίσως- και κοκτέιλ με πάγο. Αυτό το τελευταίο όμως θέλει την τέχνη του και ό,τι ξέρατε για το τέλειο παγάκι μάλλον πρέπει να το ξεχάσετε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Χάρβαρντ ξέρει: Αυτά που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή μας
Συνδυασμός 25.07.25

Το Χάρβαρντ ξέρει: Αυτά που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή μας

Τι να επιλέγουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς του Χάρβαρντ, για να λαμβάνουμε τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και φυτοθρεπτικά συστατικά που δρουν συνεργικά θωρακίζοντας την υγεία μας:

Σύνταξη
