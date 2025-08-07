Συνταγή: Παγωτό cheesecake

Δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος που να λέει όχι στο παγωτό. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι όπου οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει πολύ και αυτό το γλυκό μοιάζει με όαση μέσα στη ζέστη. Πόσο δύσκολο, όμως είναι να φτιάξουμε μόνοι μας; Εδώ έρχεται αυτή η συνταγή και δίνει την απάντηση: όχι τόσο όσο νομίζουμε.

Σπιτικό παγωτό cheesecake. Χωρίς παγωτομηχανή, χωρίς πολλά υλικά, αλλά με προσοχή στις δοσολογίες (όπως σε όλα τα γλυκά) έχουμε μια συνταγή για ένα δροσερό και πεντανόστιμο παγωτό.

Και μάλιστα με γεύση cheesecake – ένα από τα αγαπημένα μας γλυκά.

Τα υλικά

200 γρ. τυρί κρέμα

1/2 φλιτζ. ζάχαρη

3/4 φλιτζ. γάλα

6-7 μπισκότα τύπου digestive θρυμματισμένα

1 φλιτζ. κόκκινα φρούτα (βατόμουρα, μύρτιλα κ.λπ.) σε κομμάτια

Η διαδικασία

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το τυρί κρέμα. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα λίγο ακόμα ώστε να απορροφηθεί πλήρως.

Χαμηλώνουμε την ένταση του μίξερ και ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο μείγμα.

Ενσωματώνουμε στο τέλος τα μπισκότα και τα φρούτα ανακατεύοντας απαλά με μια μαρίζ.

Αδειάζουμε το μείγμα σε φόρμα ή το μοιράζουμε σε καλούπια παγωτού, προσθέτουμε τα ξυλάκια και τα παγώνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 ώρες προτού σερβίρουμε.

Πηγή: Vita