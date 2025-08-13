magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Συνταγή: Cheesecake λεμονιού
Δροσιά 13 Αυγούστου 2025 | 07:00

Συνταγή: Cheesecake λεμονιού

Μια συνταγή για ένα δροσερό και πεντανόστιμο γλυκό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Spotlight

Είναι ένα από τα αγαπημένα μας γλυκά και ότι πρέπει για το καλοκαίρι – δροσερό και πεντανόστιμο. Μια σπιτική συνταγή για cheesecake λεμονιού.

Τα υλικά

Για τη βάση
250 γρ. μπισκότα τύπου πτι μπερ
120 γρ. βούτυρο λιωμένο
1 κουτ. γλυκού ξύσμα ακέρωτου
λεμονιού

Για την κρέμα
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα (397 γρ.)
300 γρ. τυρί κρέμα (τύπου Philadelphia)
Χυμός και ξύσμα από 2 ακέρωτα λεμόνια
10 γρ. ζελατίνες σε φύλλα (τις μουλιάζουμε σε μπόλικο παγωμένο νερό να μαλακώσουν)

Για τη γαρνιτούρα
Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
60 γρ. φιστίκια Αιγίνης (χωρίς τα κελύφη)

Η διαδικασία

Ετοιμάζουμε τη γαρνιτούρα. Ψήνουμε στον φούρνο, στους 140°C, τα φιστίκια Αιγίνης για περίπου 8΄ και μετά τα σπάμε σε χοντρά κομμάτια, είτε στο γουδί είτε βάζοντάς τα σε μια σακούλα τροφίμων όπου τα κοπανάμε με έναν πλάστη. Αναμειγνύουμε τα σπασμένα φιστίκια με το ξύσμα λεμονιού και τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη.

Στη συνέχεια φτιάχνουμε τη βάση: Χτυπάμε στο μούλτι τα μπισκότα μέχρι να γίνουν σκόνη. Τα αδειάζουμε σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε καλά με το λιωμένο βούτυρο, αλλά και το ξύσμα, ώστε να γίνουν σαν βρεγμένη άμμος.

Τα απλώνουμε σε μια φόρμα με αποσπώμενη βάση, διαμέτρου 20 – 24 εκ. Απλώνουμε καλά το μείγμα, πιέζοντάς το προς τα κάτω, είτε με τα χέρια είτε με το πίσω μέρος ενός κουταλιού, μέχρι να έχουμε μια ενιαία βάση που να είναι παντού ισόπαχη. Βάζουμε τη βάση στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα.

Για την κρέμα, χτυπάμε στο μίξερ πολύ καλά το ζαχαρούχο γάλα με το τυρί, τον χυμό και το ξύσμα. Βάζουμε 3 κουτ. σούπας ζεστό νερό σε ένα μπολ και ρίχνουμε εκεί τις μουλιασμένες ζελατίνες, αφού τις στύψουμε με τα χέρια, ώστε να στραγγίξουν από το περιττό νερό. Ανακατεύουμε να λιώσουν οι ζελατίνες και αδειάζουμε στο μείγμα της κρέμας, το οποίο συνεχίζουμε να χτυπάμε στο μίξερ.

Αδειάζουμε το μείγμα πάνω από τη βάση μπισκότου και τη βάζουμε στο ψυγείο για 4 – 6 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κρέμα. Πασπαλίζουμε με τη γαρνιτούρα και σερβίρουμε.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Business
Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Φωτιές: Το πιο δύσκολο 24ωρο – Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας
Εξουθενωμένοι πυροσβέστες 13.08.25

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου - Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, χαρακτήρισε ως δραματική την κατάσταση με τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Φωτιές: Στην Πάτρα έφτασε η φωτιά που ξέσπασε στα Συχαινά – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα
Πύρινη κόλαση 13.08.25 Upd: 08:15

Φωτιές: Στην Πάτρα έφτασε η φωτιά που ξέσπασε στα Συχαινά – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές - Δείτε τις εξελίξεις από το in

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό
Copy-paste 13.08.25

Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη αφού ένα ζευγάρι παπούτσια που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals επικρίθηκε για «πολιτιστική οικειοποίηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο