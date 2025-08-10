Συνταγή: Μαρμελάδα βερίκοκο με άρωμα λεβάντας

Όλοι έχουμε στο μυαλό μας αναμνήσεις από πρωινά του καλοκαιριού στο εξοχικό, να τρώμε πρωινό ζεστό ψωμί με μαρμελάδα, πριν ξεχυθούμε στις παραλίες. Εκεί μας μεταφέρει η συνταγή που ακολουθεί.

Μαρμελάδα βερίκοκο με άρωμα λεβάντας. Μια συνταγή υγιεινή, εύκολη και αρωματική.

Τα υλικά

2 κιλά βερίκοκα

1 κιλό ζάχαρη

Χυμό από 1 λεμόνι

4 κορυφές από άνθη λεβάντας (μόνο τα σποράκια)

Το μυστικό

Εύκολος τρόπος αποστείρωσης: Πλένουμε τα βάζα και τα καπάκια τους με ζεστό νερό και σαπούνι και τα αφήνουμε να στραγγίσουν. Τα μεταφέρουμε στη συνέχεια σε ένα ταψάκι στρωμένο με πετσέτα κουζίνας και τα αφήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 100°C για 15 λεπτά.

Η διαδικασία

Πλένουμε τα βερίκοκα, τα κόβουμε στη μέση και πετάμε τα κουκούτσια. Τα ρίχνουμε σε μια φαρδιά κατσαρόλα, τα καλύπτουμε με τη ζάχαρη και τα μεταφέρουμε στη φωτιά.

Μόλις αρχίσουν να βράζουν, χαμηλώνουμε την ένταση της εστίας και σιγοβράζουμε για περίπου μισή ώρα, μέχρι να δέσει το μείγμα, ανακατεύοντας ανά τακτά διαστήματα. Στο τέλος, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και τη λεβάντα και αφήνουμε να πάρει μία βάση ακόμα.

Αποσύρουμε τη μαρμελάδα από τη φωτιά και, έτσι όπως είναι καυτή, γεμίζουμε με αυτήν τα ζεστά αποστειρωμένα βάζα. Κλείνουμε τα βάζα με τα καπάκια τους και τα γυρνάμε ανάποδα στον πάγκο της κουζίνας (με το καπάκι από κάτω). Τα αφήνουμε έτσι να κρυώσουν καλά και στη συνέχεια τα αποθηκεύουμε σε δροσερό μέρος ή στο ψυγείο.

* Πηγή: Vita