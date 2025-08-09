Συνταγή: Kις με σπαράγγια

Μια συνταγή εύκολη αλλά με λίγη διαδικασία, ωστόσο ταμάμ για τα πρωινά του καλοκαιριού, με πλούσια γέμιση και τραγανή ζύμη. Κις με σπαράγγια.

Τα υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. αλάτι

100 γρ. βούτυρο κρύο σε κύβους + λίγο επιπλέον για την ταρτιέρα

75 γρ. γάλα

Για τη γέμιση

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

6 μανιτάρια σε φέτες

500 γρ. σπαράγγια κομμένα στη μέση

120 γρ. νερό

3 αβγά

200 γρ. γάλα

80 γρ. γραβιέρα τριμμένη

20 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία

Ανακατεύουμε στον κάδο του μίξερ με το εξάρτημα του φτερού το αλεύρι, το αλάτι και το βούτυρο μέχρι να αποκτήσουμε ένα μείγμα με υφή βρεγμένης άμμου. Προσθέτουμε το γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα, μέχρι να ενωθούν τα υλικά σε μια ομοιογενή ζύμη.

Μεταφέρουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια και την ανοίγουμε με τη βοήθεια του πλάστη σε λεπτό φύλλο. Στη συνέχεια, την απλώνουμε σε μια βουτυρωμένη ταρτιέρα και την αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε τα μανιτάρια και τα σπαράγγια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να σωθούν τα υγρά τους. Προσθέτουμε το νερό και αφήνουμε το μείγμα στη φωτιά μέχρι να στεγνώσει. Το αποσύρουμε από την εστία και το αφήνουμε να κρυώσει.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C και χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με το γάλα. Προσθέτουμε τη γραβιέρα, το μοσχοκάρυδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Σκορπίζουμε την παρμεζάνα στη βάση της τάρτας και στρώνουμε από πάνω τη γέμιση με τα μανιτάρια και τα σπαράγγια, κρατώντας τις κορυφές τους στην άκρη. Αδειάζουμε μέσα στην τάρτα το μείγμα των αβγών και αραδιάζουμε επάνω τις κορυφές των σπαραγγιών.

Ψήνουμε την τάρτα στον προθερμασμένο φούρνο για 45 λεπτά περίπου, μέχρι να σταθεροποιηθεί η επιφάνειά της.

* Πηγή: Vita