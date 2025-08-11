Συνταγή: Γρανίτα φράουλα με γιαούρτι
Μια συνταγή νόστιμη, δροσιστική και χωρίς περιττές θερμίδες.
Είναι από τα γλυκά εκείνα, που είτε όταν είσαι παιδί είτε μεγάλος, δεν λες ποτέ όχι. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η ζέστη είναι στα ύψη. Η γρανίτα είναι μια από τις αγαπημένες μας απολαύσεις των διακοπών, άρα γιατί να μην ξέρουμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας, που είναι πιο ωραία και σίγουρα πιο υγιεινή; Όπως η συνταγή που ακολουθεί.
Γρανίτα φράουλα με γιαούρτι. Μια συνταγή απλή, σχετικά γρήγορη, δροσιστική και χωρίς περιττές θερμίδες.
Τα υλικά
- 500 γρ. φρέσκες ή κατεψυγμένες φράουλες + λίγες επιπλέον για το γαρνίρισμα
- 200 γρ. γιαούρτι (κατά προτίμηση στραγγιστό)
- Χυμό από 1 λεμόνι (προαιρετικά)
- 1-2 κ.σ. μέλι (προαιρετικά)
Η διαδικασία
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τις φράουλες με το μέλι και το χυμό λεμονιού. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για περίπου 10-15 λεπτά, ώστε να απελευθερωθούν οι χυμοί των φρούτων. Το μεταφέρουμε στη συνέχεια στον κάδο του πολυκόφτη και το πολτοποιούμε μέχρι να γίνει λείο.
Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε ελαφρά με κουτάλι ή μίξερ χειρός μέχρι να ομογενοποιηθεί, προσπαθώντας ωστόσο να διατηρήσουμε λίγο τη υφή του.
Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα ρηχό δοχείο και το παγώνουμε στην κατάψυξη για 5-6 ώρες προτού το σερβίρουμε γαρνίροντας με λίγες φράουλες. Εναλλακτικά, το μοιράζουμε σε καλούπια για παγωτό ξυλάκι.
* Πηγή: Vita
