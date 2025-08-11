Συνταγή: Γρανίτα φράουλα με γιαούρτι

Είναι από τα γλυκά εκείνα, που είτε όταν είσαι παιδί είτε μεγάλος, δεν λες ποτέ όχι. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η ζέστη είναι στα ύψη. Η γρανίτα είναι μια από τις αγαπημένες μας απολαύσεις των διακοπών, άρα γιατί να μην ξέρουμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας, που είναι πιο ωραία και σίγουρα πιο υγιεινή; Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Γρανίτα φράουλα με γιαούρτι. Μια συνταγή απλή, σχετικά γρήγορη, δροσιστική και χωρίς περιττές θερμίδες.

Τα υλικά

500 γρ. φρέσκες ή κατεψυγμένες φράουλες + λίγες επιπλέον για το γαρνίρισμα

200 γρ. γιαούρτι (κατά προτίμηση στραγγιστό)

Χυμό από 1 λεμόνι (προαιρετικά)

1-2 κ.σ. μέλι (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τις φράουλες με το μέλι και το χυμό λεμονιού. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για περίπου 10-15 λεπτά, ώστε να απελευθερωθούν οι χυμοί των φρούτων. Το μεταφέρουμε στη συνέχεια στον κάδο του πολυκόφτη και το πολτοποιούμε μέχρι να γίνει λείο.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε ελαφρά με κουτάλι ή μίξερ χειρός μέχρι να ομογενοποιηθεί, προσπαθώντας ωστόσο να διατηρήσουμε λίγο τη υφή του.

Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα ρηχό δοχείο και το παγώνουμε στην κατάψυξη για 5-6 ώρες προτού το σερβίρουμε γαρνίροντας με λίγες φράουλες. Εναλλακτικά, το μοιράζουμε σε καλούπια για παγωτό ξυλάκι.

* Πηγή: Vita