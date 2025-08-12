Δύο συνταγές για σπιτικό παγωτό

Δύο εύκολες, σχετικά γρήγορες και πεντανόστιμες σπιτικές συνταγές για παγωτό.

Παγωτό cheesecake

Τα υλικά

200 γρ. τυρί κρέμα

1/2 φλιτζ. ζάχαρη

3/4 φλιτζ. γάλα

6-7 μπισκότα τύπου digestive θρυμματισμένα

1 φλιτζ. κόκκινα φρούτα (βατόμουρα, μύρτιλα κ.λπ.) σε κομμάτια

Η διαδικασία

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το τυρί κρέμα. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα λίγο ακόμα ώστε να απορροφηθεί πλήρως.

Χαμηλώνουμε την ένταση του μίξερ και ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο μείγμα.

Ενσωματώνουμε στο τέλος τα μπισκότα και τα φρούτα ανακατεύοντας απαλά με μια μαρίζ.

Αδειάζουμε το μείγμα σε φόρμα ή το μοιράζουμε σε καλούπια παγωτού, προσθέτουμε τα ξυλάκια και τα παγώνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 ώρες προτού σερβίρουμε.

Παγωτό γιαούρτι με μέλι ανθέων και καρύδια

Τα υλικά

Για το σιρόπι

150 γρ. νερό

150 γρ. ζάχαρη

200 γρ. μέλι ανθέων

Για το παγωτό

700 γρ. γιαούρτι στραγγιστό πλήρες

300 ml γάλα πλήρες

Λίγο μέλι και λίγα καρύδια

Η διαδικασία

Βράζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι για 1-2 λεπτά (από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει το μείγμα), σε μέτρια φωτιά, και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, τουλάχιστον για 2 ώρες.

Ρίχνουμε το γιαούρτι σε ένα μπολ και προσθέτουμε σιγά-σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με έναν αβγοδάρτη ή ένα μίξερ χειρός, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε σιγά-σιγά και το, κρύο πλέον, σιρόπι. Σκεπάζουμε το μπολ με μια μεμβράνη και το βάζουμε στην κατάψυξη για 1 ώρα.

Το βγάζουμε και το χτυπάμε. Το ξαναβάζουμε για 1 ώρα στην κατάψυξη και ανακατεύουμε. Επαναλαμβάνουμε. Αυτό το κάνουμε για να σπάσουν οι παγοκρύσταλλοι του παγωτού.

Σερβίρουμε γαρνίροντας με καρύδια και μέλι.