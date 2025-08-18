Συνταγή: Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης

Αν έχεις πάει έστω και μια φορά στη ζωή σου στη Σαντορίνη αποκλείεται να μην έχεις δοκιμάσει αυτή τη συνταγή. Είναι ένα πιάτο που αμέσως σου φέρνει στο μυαλό τη καλντέρα.

Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης, μια συνταγή όχι δύσκολη, αλλά μπελαλίδικη και χρονοβόρα, που όμως «φωνάζει» καλοκαίρι και ταβέρνα με θέα το Αιγαίο.

Τα υλικά

1 κιλό ντοματάκια Σαντορίνης ή ντοματίνια κομμένα στη μέση (εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε ντοματάκια άλλου τύπου ή κανονικές ντομάτες ξεφλουδισμένες και ξεσποριασμένες, σε μεγάλους κύβους)

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ φλ. φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

½ φλ. φρέσκος βασιλικός, ψιλοκομμένος

3-10 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ανάλογα με το πόσο ζουμερές είναι οι ντομάτες)

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Φροντίζουμε να μη βγάλει ζουμιά το μείγμα, οπότε στραγγίζουμε τις ντομάτες καλά.

Η διαδικασία

Ρίχνουμε τα ντοματάκια ή τις ντομάτες σε ένα μπολ μαζί με το αλάτι. Ανακατεύουμε με μια κουτάλα 1-2 φορές και αδειάζουμε το μείγμα σε σουρωτήρι.

Το ακουμπάμε πάνω σε μια πιατέλα και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, κατά προτίμηση 1 νύχτα, να στραγγίξουν καλά τα ντοματάκια.

Στη συνέχεια, μεταφέρουμε τα ντοματάκια σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα κρεμμύδια (το ξερό και τα φρέσκα) και τα μυρωδικά.

Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε χωρίς να το παρακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει το μείγμα ένας χυλός. Δοκιμάζουμε αν θέλει αλάτι και πιπέρι.

Ρίχνουμε λάδι σε ένα τηγάνι και το τοποθετούμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις κάψει, ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα.

Τηγανίζουμε τους κεφτέδες για περίπου 3 λεπτά από την κάθε πλευρά να ροδίσουν.

Tip: Μπορείτε να τους σερβίρετε μαζί με μια σως γιαουρτιού.

* Πηγή: Vita