Συνταγή: Ψάρι στον ατμό με άγρια χόρτα του βουνού

Ως παιδιά το αποφεύγαμε – δεν ήταν από τα πιάτα που θέλαμε να δούμε στο μεσημεριανό τραπέζι μας. Ωστόσο, έπρεπε να μεγαλώσουμε λίγο για να καταλάβουμε τη νοστιμιά του ψαριού – και την θρεπτική του αξία. Όπως, ότι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο για να μαγειρευτεί. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: γαλέος ατμού με άγρια χόρτα του βουνού.

Τα υλικά

600 γρ. γαλέος σε φιλέτα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κιλό χόρτα του βουνού της αρεσκείας μας, καθα- ρισμένα και πλυμένα

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες σε φλοίδες

20 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

20 ml πετιμέζι

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία

Αν διαθέτουμε φούρνο με ατμό, ψήνουμε τα φιλέτα ως εξής: Ντύνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα. Λαδώνουμε τα φιλέτα με 1 κ.σ. ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Τα βάζουμε μέσα στο ταψί και ψήνουμε στον ατμό για 7-8 λεπτά.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε ατμομάγειρα ή στερεώνουμε ένα πλακέ σκεύος πάνω σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, για 10 λεπτά

Βράζουμε τα χόρτα για 8 λεπτά σε μια κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό που κοχλάζει. Τα σουρώνουμε και τα βάζουμε αμέσως σε ένα μεγάλο μπολ με παγωμένο νερό και παγάκια. Τα σουρώνουμε και πάλι.

Σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα με 1 κ.σ. ελαιόλαδο τα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, τα ντοματίνια και τα χόρτα, για περίπου 2 λεπτά. Τα σβήνουμε με το πετιμέζι.

Βγάζουμε τα χόρτα μόνο πάνω σε μια πιατέλα και αφήνουμε στην κατσαρόλα τα υπόλοιπα υλικά, στα οποία προσθέτουμε τα φιλέτα του γαλέου.

Μαγειρεύουμε μέχρι να πήξει η σάλτσα, περίπου 5 λεπτά.

// Κεντρική φωτογραφία: Andrew Scrivani | The New York Times

* Πηγή: Vita