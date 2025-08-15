Συνταγή: Χταπόδι με πουρέ μελιτζάνας

Είναι από τα προϊόντα εκείνα που πάντα θα μας θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Φυσικά και μιλάμε για το χταπόδι, που όλοι το έχουμε συνδέσει με μια ταβέρνα πάνω στην αμμουδιά. Αλλά αν βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, έρχεται μια συνταγή για να το δεις αλλιώς: χταπόδι με πουρέ μελιτζάνας.

Τα υλικά

1 χταπόδι βάρους περίπου 2 κιλών, κομμένο σε κομμάτια 4 – 5 εκ.

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 λίτρο λευκό ξηρό κρασί

1/2 λίτρο κόκκινο μπρούσκο κρασί

1 ρίζα φινόκιο, στη μέση

3 πιπεριές Φλωρίνης, στη μέση χωρίς σπόρια

8 – 10 μπαχάρια

2 φύλλα δάφνης

1 αστεροειδή γλυκάνισο

1 μέτρια ντομάτα, χοντροκομμένη

Για τον πουρέ

8 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

2 σκελίδες σκόρδο

1 – 2 κουτ. σούπας μηλόξιδο

1/2 ποτηράκι του κρασιού αγνό παρθένο ελαιόλαδο

1/2 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο αλάτι, λευκό πιπέρι

Το μυστικό

Το άλφα και το ωµέγα στη συγκεκριμένη συνταγή -και γενικά σε αυτές που έχουν στα υλικά τους το χταπόδι- είναι να είναι καλά χτυπηµένο.

Η διαδικασία

Τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο με το χταπόδι, χωρίς λάδι. Όταν πάρουν χρώμα, σβήνουμε με το λευκό κρασί και προσθέτουμε το κόκκινο, το φινόκιο, τις πιπεριές, τα μπαχάρια, τα φύλλα δάφνης, τον αστεροειδή γλυκάνισο και την ντομάτα.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 1 ώρα. Λογικά δεν θα χρειαστούμε άλλα υγρά. Αν χρειαστούμε, προσθέτουμε λευκό κρασί.

Όταν το χταπόδι βράσει, το βγάζουμε από την κατσαρόλα με τρυπητή κουτάλα και πετάμε τον αστεροειδή γλυκάνισο, τα μπαχάρια και τη δάφνη. Τα λαχανικά μαζί με το ζουμί τα χτυπάμε στο μούλτι και φτιάχνουμε μια ωραία σάλτσα.

Ψήνουμε στο γκριλ τις μελιτζάνες μέχρι να μαλακώσουν. Τις αφήνουμε να στραγγίξουν. Τις ξεφλουδίζουμε, τις βάζουμε στο μούλτι, προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά και χτυπάμε μέχρι να γίνουν ένας πυκνός πουρές.

Σερβίρουμε με το χταπόδι και ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα.

