Συνταγή: Παστιτσάδα με κόκορα

Όσοι έχουν πάει Κέρκυρα την έχουν δοκιμάσει. Άλλωστε είναι η πλέον παραδοσιακή συνταγή στο νησί των των Φαιάκων. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι για δοκιμάσουμε αυτό το λαχταριστό πιάτο, γιατί να μην μάθουμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας;

Αυθεντική κερκυραϊκή παστιτσάδα με κόκορα. Μια συνταγή μπελαλίδικη, αλλά πεντανόστιμη.

Τα υλικά

1 κόκορας γύρω στα 2 κιλά, σε μερίδες

1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο

3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

5 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες

¼ φλιτζ. τσαγιού ξίδι από κόκκινο κρασί

2 φύλλα δάφνης

4 ντομάτες στον τρίφτη

1/2 κουτ. σούπας ζάχαρη

2 κουτ. γλυκού σπετσερικό (για 60 γρ. σπετσερικό: 15 γρ. κανέλα, 15 γρ. γλυκιά πάπρικα, 10 γρ. γαρίφαλο, 5 γρ. μαύρο πιπέρι, 5 γρ. μπαχάρι, 5 γρ. μοσχοκάρυδο, 5 γρ. κύμινο).

Αλάτι

Τριμμένο τυρί (κεφαλοτύρι ή πεκορίνο)

Η διαδικασία

Σε πλατιά κατσαρόλα ροδίζουμε τα πλυμένα και επιμελώς στεγνωμένα κομμάτια του κόκορα από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε σε πιατέλα.

Προσθέτουμε στην ίδια κατσαρόλα τα κρεμμύδια, χαμηλώνοντας τη φωτιά και μόλις μαλακώσουν προσθέτουμε το ξίδι λίγο-λίγο (μόλις εξατμιστεί ρίχνουμε πάλι μέχρι να εξαντλήσουμε την ποσότητα ¼ του φλιτζανιού.) Προσθέτουμε το σπετσερικό και τη δάφνη και ανακατεύουμε για 1′.

Ξαναβάζουμε τα ροδισμένα κομμάτια του κόκορα στην κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό τόσο όσο να τα σκεπάζει. Προσθέτουμε το σκόρδο, τη ζάχαρη και το αλάτι. Η παραδοσιακή συνταγή θέλει να ψήνουμε τον κόκορα με τα κόκαλά του.

Εναλλακτικά, όμως, μπορούμε να ζητήσουμε από τον κρεοπώλη μας να μας φιλετάρει έναν μεγάλο κόκορα και τα κόκαλα να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε έναν ζωμό, προσθέτοντας στο νερό δάφνη, θυμάρι, σκόρδο και κρεμμύδι.

Τον ζωμό αυτόν προσθέτουμε αντί για νερό στην κατσαρόλα με τον κόκορα. Μόλις πάρει μια βράση, προσθέτουμε την ντομάτα και σιγοβράζουμε μέχρι να μείνει πηχτή και σκούρα κόκκινη σάλτσα (60′ περίπου και αν ο κόκορας είναι ελευθέρας βοσκής άλλα 30′).

Σερβίρουμε με χοντρά μακαρόνια για παστίτσιο ή με ριγκατόνι και τριμμένο τυρί.

* Πηγή: Vita