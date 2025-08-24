Συνταγή: Ψητό κοτόπουλο με μοτσαρέλα

Στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε, υπάρχουν πολλές ημέρες όπου θέλουμε να φάμε κάτι εύκολο, νόστιμο και ελαφρύ. Σε αυτή τη λογική μας βάζει η συνταγή που ακολουθεί.

Ψητό κοτόπουλο με μοτσαρέλα. Ένα πιάτο απολαυστικό, ζουμερό, ότι πρέπει για το lunch break, ελαφρύ, αλλά ικανό να μας δώσει ενέργεια για το υπόλοιπο της μέρας. Μια συνταγή εύκολη, που μπορούμε πολύ εύκολα να τη συνοδεύσουμε με μια απλή σαλάτα.

Τα υλικά

200 γρ. στήθος ψητού κοτόπουλου σε φέτες ή λωρίδες

1½ φλιτζ. ρόκα

1 ώριμο αβοκάντο σε φέτες ή κύβους

1 φλιτζ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

100 γρ. μοτσαρέλα (σε μπαλίτσες ή κομμένη σε κύβους)

6-8 φύλλα φρέσκου βασιλικού

1-2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

Αλάτι

Μείγμα φρεσκοτριμμένων πιπεριών

Το μυστικό

Το μυστικό στη συνταγή είναι το ψήσιμο του κοτόπουλου, που δεν θέλουμε να μας «στεγνώσει». Τοποθετούμε το φιλέτο κοτόπουλο στην μεσαία σχάρα. Ψήνουμε ακριβώς για 20’ σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, σε σταθερή θερμοκρασία.

Η διαδικασία

Ρίχνουμε σε ένα μπολ τη ρόκα, τα ντοματίνια, το αβοκάντο, τη μοτσαρέλα και τα φύλλα βασιλικού (ολόκληρα ή χοντροκομμένα).

Περιχύνουμε τα υλικά με το ελαιόλαδο και το ξίδι και πασπαλίζουμε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ακουμπάμε από πάνω τις φέτες του ψητού κοτόπουλου και προσθέτουμε λίγο ακόμα αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως τη σαλάτα και απολαμβάνουμε. Αν θέλουμε πιο έντονη μεσογειακή νότα, προσθέτουμε λίγη ρίγανη ή ξύσμα λεμονιού στο μείγμα του ντρέσινγκ.

