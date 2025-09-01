Συνταγή: Αρωματικό λεμονάτο κοτόπουλο

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θέλουμε κάτι ελαφρύ, υγιεινό και γρήγορο για φαγητό στο σπίτι ή για lunch break στη δουλειά. Και η συνταγή που ακολουθεί είναι ταμάμ για αυτές τις περιστάσεις.

Αρωματικό λεμονάτο κοτόπουλο. Μια συνταγή εύκολη, πεντανόστιμη και γρήγορη, καθώς θέλει μόλις μισή ώρα για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

4 φιλέτα κοτόπουλου

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από 1 λεμόνι

200 ml λευκό κρασί ή ζωμός κοτόπουλου

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Ντοματίνια και ρόκα, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Τοποθετήστε ένα από τα φιλέτα κοτόπουλου ανάμεσα σε δύο φύλλα λαδόκολλας και χτυπήστε το με έναν πλάστη μέχρι να έχει πάχος λίγο λιγότερο από 1 εκ. Επαναλάβετε με τα υπόλοιπα φιλέτα.

Βάλτε το κοτόπουλο σε ένα μεγάλο σκεύος και προσθέστε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και αρκετό αλάτι και πιπέρι. Ανακατέψτε καλά ώστε το κοτόπουλο να καλυφθεί από τη μαρινάδα και αφήστε το για 10 λεπτά να μαλακώσει και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Ζεστάνετε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Προσθέστε το κοτόπουλο και μαγειρέψτε το για 6–8 λεπτά μέχρι να ροδίσει, γυρνώντας το κάθε 2–3 λεπτά για να μην καεί. Για να πάρει ομοιόμορφο χρώμα, πιέστε απαλά το κοτόπουλο με μια σπάτουλα. Μόλις είναι έτοιμο, βγάλτε το από το τηγάνι και τοποθετήστε το σε ένα πιάτο στην άκρη.

Προσθέστε το κρασί στο τηγάνι και ανακατέψτε καλά για να ξεκολλήσουν όλα τα υπολείμματα κοτόπουλου από τον πάτο. Μαγειρέψτε για 2–3 λεπτά μέχρι να πήξει και να αρχίσει να κοχλάζει. Σβήστε τη φωτιά και προσθέστε αλάτι και πιπέρι. Ανακατέψτε μέχρι να δημιουργηθεί μια γυαλιστερή σάλτσα.

Περιχύστε τη σάλτσα πάνω από το κοτόπουλο και σερβίρετε.

Σημείωση: Εναλλακτικά, μπορείτε να ψήσετε το κοτόπουλο σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ºC για 20’.

* Πηγή: Vita