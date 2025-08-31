Συνταγή: Κοκκινιστή μακαρονάδα με κεφτεδάκια

Είναι μια συνταγή που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τις ιταλίδες μαγείρισσες και τις μαφιόζικες ταινίες του Χόλιγουντ – η αλήθεια είναι πως πάντα στο μυαλό μας θα έχουμε το Godfather όταν βλέπουμε αυτό το πιάτο.

Κοκκινιστή μακαρονάδα με κεφτεδάκια. Μια συνταγή αρκετά πιο εύκολη από όσο πιστεύουμε, κλασική και πεντανόστιμη.

Τα υλικά

Για τα κεφτεδάκια

250 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

1 μεσαίο αυγό

2 κ.σ. φρέσκο ή αποξηραμένο ψωμί τριμμένο

1 κ.γ. αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά

1 σκελίδα σκόρδο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Για τη σάλτσα

400 γρ. κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες

1 κ.γ. αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά

1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική

1 σκελίδα σκόρδο

Για το σερβίρισμα

150 γρ. σπαγγέτι

Η διαδικασία

Βάλτε τον κιμά, το αυγό, το ψωμί και τα μυρωδικά σε ένα μεγάλο μπολ. Ξεφλουδίστε και τρίψτε πολύ ψηλά τη σκελίδα σκόρδου και προσθέστε τη στο μπολ.

Ζυμώστε το μείγμα με τα χέρια σας μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αλατοπιπερώστε. Πλάστε 10 κεφτεδάκια ίδιου μεγέθους.

Απλώστε τα κεφτεδάκια σε ταψί, στο οποίο έχετε στρώσει λαδόκολλα και ψήστε για περίπου 20-25 λεπτά σε προθερμασένο φούρνο.

Βάλτε τα κεφτεδάκια σε ένα βαθύ τηγάνι και προσθέστε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τα μυρωδικά και τη ζάχαρη. Ξεφλουδίστε και τρίψτε το δεύτερο σκόρδο, προσθέστε το επίσης στο τηγάνι.

Βάλτε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Προσθέστε τα σπαγγέτι και μαγειρέψτε για 10–12 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Λίγο πριν είναι έτοιμα τα ζυμαρικά, προσθέστε ένα κουτάλι από το νερό των μακαρονιών στη σάλτσα ντομάτας, αν χρειάζεται, για να τη λεπτύνετε.

Στραγγίστε τα σπαγγέτι και προσθέστε τα στο τηγάνι με τα κεφτεδάκια. Ανακατέψτε καλά να ενωθούν και μοιράστε σε δύο πιάτα για σερβίρισμα.

* Πηγή: Vita