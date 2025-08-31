Συνταγή: Κοκκινιστή μακαρονάδα με κεφτεδάκια
Μια συνταγή κλασική, που πάντα θα μας θυμίζει κάτι από το Godfather.
- Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένεται βελτίωση
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Μπορούμε να αλλάξουμε διάθεση σε 90 δευτερόλεπτα;
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Είναι μια συνταγή που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τις ιταλίδες μαγείρισσες και τις μαφιόζικες ταινίες του Χόλιγουντ – η αλήθεια είναι πως πάντα στο μυαλό μας θα έχουμε το Godfather όταν βλέπουμε αυτό το πιάτο.
Κοκκινιστή μακαρονάδα με κεφτεδάκια. Μια συνταγή αρκετά πιο εύκολη από όσο πιστεύουμε, κλασική και πεντανόστιμη.
Τα υλικά
Για τα κεφτεδάκια
250 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
1 μεσαίο αυγό
2 κ.σ. φρέσκο ή αποξηραμένο ψωμί τριμμένο
1 κ.γ. αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά
1 σκελίδα σκόρδο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι
Για τη σάλτσα
400 γρ. κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες
1 κ.γ. αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά
1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 σκελίδα σκόρδο
Για το σερβίρισμα
150 γρ. σπαγγέτι
Η διαδικασία
Βάλτε τον κιμά, το αυγό, το ψωμί και τα μυρωδικά σε ένα μεγάλο μπολ. Ξεφλουδίστε και τρίψτε πολύ ψηλά τη σκελίδα σκόρδου και προσθέστε τη στο μπολ.
Ζυμώστε το μείγμα με τα χέρια σας μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αλατοπιπερώστε. Πλάστε 10 κεφτεδάκια ίδιου μεγέθους.
Απλώστε τα κεφτεδάκια σε ταψί, στο οποίο έχετε στρώσει λαδόκολλα και ψήστε για περίπου 20-25 λεπτά σε προθερμασένο φούρνο.
Βάλτε τα κεφτεδάκια σε ένα βαθύ τηγάνι και προσθέστε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τα μυρωδικά και τη ζάχαρη. Ξεφλουδίστε και τρίψτε το δεύτερο σκόρδο, προσθέστε το επίσης στο τηγάνι.
Βάλτε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Προσθέστε τα σπαγγέτι και μαγειρέψτε για 10–12 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Λίγο πριν είναι έτοιμα τα ζυμαρικά, προσθέστε ένα κουτάλι από το νερό των μακαρονιών στη σάλτσα ντομάτας, αν χρειάζεται, για να τη λεπτύνετε.
Στραγγίστε τα σπαγγέτι και προσθέστε τα στο τηγάνι με τα κεφτεδάκια. Ανακατέψτε καλά να ενωθούν και μοιράστε σε δύο πιάτα για σερβίρισμα.
* Πηγή: Vita
- Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
- Κίνα: Για πόσο θα κρατάει το ισχυρό χαρτί των σπάνιων γαιών
- Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
- Άννα Βίσση: Η ανάρτησή της μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα
- ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
- Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις