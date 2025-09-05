magazin
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Συνταγή: Ριγκατόνι με κολοκυθάκι, προσούτο και βασιλικό
Για πάμε 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Συνταγή: Ριγκατόνι με κολοκυθάκι, προσούτο και βασιλικό

Μια συνταγή υγιεινή και νόστιμη, που θυμίζει κάτι από καλοκαίρι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Όταν μιλάμε για ζυμαρικά το μυαλό μας πάει αυτομάτως στα σπαγγέτι – άλλωστε από μικροί αυτό ήταν το αγαπημένο μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα «αδερφάκια» του. Ανάμεσά τους και τα ριγκατόνι, που μπορούν να μας χαρίσουν μερικά υπέροχα πιάτα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ριγκατόνι με κολοκυθάκι, προσούτο και βασιλικό. Μια συνταγή υγιεινή και ελαφριά για τις ζεστές ημέρες του Σεπτεμβρίου, που δίνει παράταση στο καλοκαίρι μας.

Τα υλικά

250 γρ. ριγκατόνι ή πένες
2 μέτρια κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες ή λωρίδες
4 φέτες προσούτο χοντροκομμένες
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο κομμένη στα δύο (προαιρετικά)
2 – 3 κ.σ. παρμεζάνα (ή πεκορίνο) τριμμένη
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Φύλλα φρέσκου βασιλικού

Η διαδικασία

Βράζουμε τα ριγκατόνι σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους, μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε λίγο από το νερό τους και τα στραγγίζουμε.

Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε ελαφρώς το σκόρδο να βγάλει το άρωμά του. Το αφαιρούμε προτού καεί. Ρίχνουμε τα κολοκυθάκια και τα σοτάρουμε για 6-8 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν. Αλατοπιπερώνουμε.

Προσθέτουμε στο τηγάνι το χοντροκομμένο προσούτο και το αφήνουμε για 1-2 λεπτά, να γίνει τραγανό αλλά να μη στεγνώσει.

Ρίχνουμε τα ριγκατόνι και ανακατεύουμε καλά. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών.

Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί (παρμεζάνα ή πεκορίνο) και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε γαρνίροντας με φύλλα βασιλικού.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
Καλοκαίρι για πάντα 04.09.25

Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Σύνταξη
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για brunch
Cooking 27.08.25

Δύο συνταγές για brunch

Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ακολουθούν δύο συνταγές για brunch.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας
Σημεία αναφοράς 05.09.25

Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας

Πως τα τοπόσημα μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην τοπική πρόοδο και ευημερία σε μια εποχή που η περιφέρεια της χώρας αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο