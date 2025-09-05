Συνταγή: Ριγκατόνι με κολοκυθάκι, προσούτο και βασιλικό

Όταν μιλάμε για ζυμαρικά το μυαλό μας πάει αυτομάτως στα σπαγγέτι – άλλωστε από μικροί αυτό ήταν το αγαπημένο μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα «αδερφάκια» του. Ανάμεσά τους και τα ριγκατόνι, που μπορούν να μας χαρίσουν μερικά υπέροχα πιάτα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ριγκατόνι με κολοκυθάκι, προσούτο και βασιλικό. Μια συνταγή υγιεινή και ελαφριά για τις ζεστές ημέρες του Σεπτεμβρίου, που δίνει παράταση στο καλοκαίρι μας.

Τα υλικά

250 γρ. ριγκατόνι ή πένες

2 μέτρια κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες ή λωρίδες

4 φέτες προσούτο χοντροκομμένες

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο κομμένη στα δύο (προαιρετικά)

2 – 3 κ.σ. παρμεζάνα (ή πεκορίνο) τριμμένη

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φύλλα φρέσκου βασιλικού

Η διαδικασία

Βράζουμε τα ριγκατόνι σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους, μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε λίγο από το νερό τους και τα στραγγίζουμε.

Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε ελαφρώς το σκόρδο να βγάλει το άρωμά του. Το αφαιρούμε προτού καεί. Ρίχνουμε τα κολοκυθάκια και τα σοτάρουμε για 6-8 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν. Αλατοπιπερώνουμε.

Προσθέτουμε στο τηγάνι το χοντροκομμένο προσούτο και το αφήνουμε για 1-2 λεπτά, να γίνει τραγανό αλλά να μη στεγνώσει.

Ρίχνουμε τα ριγκατόνι και ανακατεύουμε καλά. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών.

Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί (παρμεζάνα ή πεκορίνο) και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε γαρνίροντας με φύλλα βασιλικού.

* Πηγή: Vita