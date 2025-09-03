Συνταγή: Κανελόνια με σπανάκι και ρικότα
Μια συνταγή που συνδυάζει γεύση και ευκολία.
Είναι ένα από τα αγαπημένα φαγητά στη γειτονική Ιταλία. Από αυτά που συνδυάζουν πλούσια γεύση και απλότητα. Και το καταλαβαίνει κάποιος αυτό φτιάχνοντας την παρακάτω συνταγή.
Κανελόνια με σπανάκι και ρικότα. Μια συνταγή εύκολη και χορταστική, που δεν χρειάζεται περισσότερο από 30 λεπτά για να ετοιμαστεί.
Τα υλικά
125 γρ. κανελόνια
200 γρ. σπανάκι κατεψυγμένο, αποψυγμένο
250 γρ. τυρί ρικότα
20 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
Ξύσμα από 1/2 λεμόνι
1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο
400 γρ. ντοματάκια κονκασέ (ψιλοκομμένα) σε κονσέρβα
1 κ.γ. ζάχαρη
1/2 κ.γ. ξερή ρίγανη
150 γρ. μοτσαρέλα
Αλάτι θαλασσινό
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Στους 200°C (180°C στον αέρα). Ετοιμάστε ένα ρηχό ταψί, ώστε τα κανελόνια να χωρέσουν σφιχτά.
Για τη γέμιση, στύψτε πολύ καλά το σπανάκι για να φύγουν τα υγρά και ψιλοκόψτε το. Βάλτε το σε μπολ μαζί με τη ρικότα, την παρμεζάνα, το ξύσμα λεμονιού, το μοσχοκάρυδο και ½ κ.γ. αλάτι. Ανακατέψτε καλά.
Γεμίστε τα κανελόνια με το μείγμα. Τοποθετήστε τα στο ταψί.
Απλώστε τη μοτσαρέλα πάνω από τη σάλτσα. Ρίξτε λίγο ακόμα πιπέρι.
Ψήστε για 20–30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η πάστα, να κοχλάζει η σάλτσα και να πάρει χρώμα το τυρί. Αφήστε να σταθεί 4–5 λεπτά πριν σερβίρετε.
* Πηγή: Vita
