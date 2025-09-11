Συνταγή: Υγιεινό banana bread

Το πότε έγινε ένα από τα αγαπημένα σνακ του ελληνικού πρωινού κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Αλλά όλη έχουμε δοκιμάσει τουλάχιστον μια συνταγή για να το πετύχουμε στην κουζίνα μας.

Το να φτιάξεις banana bread δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο -όπως τα περισσότερα γλυκά και κέικ- καθώς ένα λάθος στις δόσεις μπορεί να χαλάσει όλη τη συνταγή. Ωστόσο αξίζει τον κόπο, γιατί είναι ένα πεντανόστιμο σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας.

Τα υλικά

125ml ηλιέλαιο

75 γρ. καστανή ζάχαρη

4 κουταλιές της σούπας σιρόπι αγαύης ή σιρόπι σφενδάμου

3 αυγά, χτυπημένα

100 ml γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

4 πολύ ώριμες μπανάνες, λιωμένες

50 γρ σταφίδες

125 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

125 γρ αλεύρι ολικής άλεσης

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

μια πρέζα αλάτι

25 γρ ψιλοκομμένα καρύδια

Η διαδικασία

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C. Λαδώστε μια φόρμα και τοποθετήστε μια μακριά λωρίδα λαδόκολλας στον πάτο και στα τοιχώματα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε μαζί το ηλιέλαιο, τη ζάχαρη, το σιρόπι σφενδάμου και τα αυγά. Προσθέστε το γιαούρτι και τη βανίλια και ανακατέψτε καλά, έπειτα προσθέστε τις μπανάνες και τις σταφίδες και ανακατέψτε ξανά.

Κοσκινίστε τα αλεύρια, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το αλάτι πάνω στο μείγμα και χτυπήστε μέχρι να γίνει ομοιογενές.

Ρίξτε το μείγμα στη φόρμα και απλώστε το ομοιόμορφα. Πασπαλίστε με τα ψιλοκομμένα καρύδια. Ψήστε για 45–50 λεπτά μέχρι να φουσκώσει καλά και όταν βυθίσετε ένα ξυλάκι στο κέντρο, αυτό να βγει καθαρό. Αν το κέικ ροδίζει πολύ γρήγορα, καλύψτε το χαλαρά με αλουμινόχαρτο για τα τελευταία 10 λεπτά ψησίματος.

Αφήστε το κέικ να κρυώσει στη φόρμα για 4–5 λεπτά, μετά ξεφορμάρετε σε μια σχάρα και αφήστε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το κόψετε.

* Πηγή: Vita