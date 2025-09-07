Συνταγή: Αφράτα μπιφτέκια

Είναι από τα πιάτα «εύκολη λύση» είτε για το μεσημέρι είτε για το βράδυ. Το λατρεύουν μικροί και μεγάλοι, ενώ μπορούμε να το συνοδεύσουμε με πατάτες, ρύζι ή χόρτα. Και το καλύτερο; Το να φτιάξουμε τη συνταγή δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Αφράτα και ζουμερά μπιφτέκια. Μια συνταγή εύκολη, νόστιμη και χορταστική. Αρκεί να έχουμε λίγο τη διάθεση να… λερώσουμε τα χέρια μας.

Τα υλικά

1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος

2 κρεμμύδια

2 ντομάτες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

3 φέτες ψωμί

2 κ.σ. ξύδι

1 κ.σ. ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία

Βάζουμε τον κιμά σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το ξύδι, το οποίο βοηθά στο να “σπάσουν” οι ίνες του κιμά και να γίνει πιο αφράτος.

Τρίβουμε τα κρεμμύδια και τις ντομάτες κατευθείαν μέσα στο μπολ με τον κιμά. Χρησιμοποιούμε και τα υγρά τους.

Προσθέτουμε τη ρίγανη, το αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, και το ελαιόλαδο.

Ζυμώνουμε πολύ καλά, ώστε να ενσωματωθούν όλα τα υλικά και να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε τα ψίχουλα ψωμιού και συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι να γίνει ομοιογενές.

Αν το μείγμα βγει σφιχτό, ραντίζουμε με λίγο νερό. Αν είναι αραιό, προσθέτουμε λίγο επιπλέον ψωμί ή λίγη φρυγανιά.

Βάζουμε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο στα χέρια και πλάθουμε τα μπιφτέκια (περίπου 10 κομμάτια). Τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C με αέρα, στη μεσαία σχάρα για 10 λεπτά.

Τα αναποδογυρίζουμε και ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν ζουμερά.

