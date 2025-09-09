Συνταγή: Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού

Είναι από τα πιάτα που όσες φορές και να τα φάμε, ποτέ δεν τα βαριόμαστε. Άλλωστε συνδυάζουν την απλότητα και την πλούσια γεύση, ενώ πάντα αποτελούν την «εύκολη λύση» για όταν δεν θέλουμε να περάσουμε όλη μας τη μέρα μέσα στην κουζίνα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού. Μια συνταγή από τις πιο διάσημες της ιταλικής κουζίνας με φρέσκο βασιλικό, κουκουνάρι, παρμεζάνα και ελαιόλαδο που συγκεντρώνει όλα τα αρώματα της Λιγουρίας σε ένα πιάτο.

Τα υλικά

250 γρ. σπαγγέτι ή λινγκουίνι

2 φλιτζ. φρέσκα φύλλα βασιλικού (καλά πλυμένα και στεγνωμένα)

1/2 φλιτζ. παρμεζάνα φρεσκοτριμμένη (ή πεκορίνο) + λίγη επιπλέον

για το σερβίρισμα

1/3 φλιτζ. κουκουνάρι ή καρύδι

1-2 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους, μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε 1/2 φλιτζάνι από το νερό τους και τα σουρώνουμε.

Χτυπάμε στο μούλτι το βασιλικό, το σκόρδο, το κουκουνάρι (ή το καρύδι) και λίγο αλάτι και πιπέρι. Ενσωματώνουμε το τυρί και στη συνέχεια σταδιακά το ελαιόλαδο.

Ανακατεύουμε τα σπαγγέτι με το πέστο εκτός φωτιάς, προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών, για να δέσει καλύτερα η σάλτσα.

Σερβίρουμε αμέσως σε πιάτα γαρνίροντας με φρέσκο βασιλικό και λίγο επιπλέον κουκουνάρι και τριμμένο τυρί.

Tip: Μπορούμε να φτιάξουμε μεγαλύτερη ποσότητα πέστο και να τη διατηρήσουμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες ή στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση.

* Πηγή: Vita