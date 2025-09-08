Συνταγή: Σαλάτα με ρύζι και κοτόπουλο

Τι κι αν έχει μπει ο Σεπτέμβριος; Τι κι αν οι διακοπές έχουν τελειώσει; Οι θερμοκρασίες θυμίζουν ακόμα καλοκαίρι και είναι λογικό πολλές φορές να θέλουμε να φάμε κάτι ελαφρύ, γρήγορο και κρύο για μεσημέρι – ιδιαίτερα στο γραφείο. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Σαλάτα με ρύζι και κοτόπουλο. Μια συνταγή ελαφριά και πεντανόστιμη που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ενώ μπορείτε να την εμπλουτίσετε με τα αγαπημένα σας λαχανικά.

Τα υλικά

2 φλ. ρύζι καστανό (για πιλάφι) βρασμένο

2 αγγουράκια (με τη φλούδα)

2 καρότα τριμμένα

2 κλωνάρια σέλερι

1 φλ. αρακάς (βρασμένος)

1 φλ. καλαμπόκι (βρασμένο)

200 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο

2 κ.σ. μαϊντανός (ψιλοκομμένος)

Για τη σος γιαουρτιού

1 κεσεδάκι γιαούρτι (200 γρ.)

2 κ.σ. μαγιονέζα light

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 πρέζα αλάτι

Λίγο νερό

Η διαδικασία

Συγκεντρώνουμε αρχικά τα υλικά που θα χρειαστούμε. Κόβουμε τα αγγουράκια σε καρέ. Χοντροτρίβουμε τα καρότα (ή τα ψιλοκόβουμε).

Καθαρίζουμε το σέλερι από τις ίνες και το ψιλοκόβουμε. Τα βάζουμε όλα μαζί σε βαθιά σαλατιέρα.

Ψιλοκόβουμε το μαγειρεμένο κοτόπουλο και το προσθέτουμε στη σαλάτα μας. Ρίχνουμε και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Ανακατεύουμε καλά τη σαλάτα με κοτόπουλο και σερβίρουμε.

Κεντρική φωτογραφία: Healthy Food Guide

* Πηγή: Vita