Συνταγή: Μπουκατίνι με ελιές, ντοματίνια, κάπαρη και βασιλικό

Τι κι αν έχουμε φτάσει στα μέσα Σεπτεμβρίου; Ο καιρός «φωνάζει» ακόμα καλοκαίρι. Το ίδιο και οι όρεξή μας. Για αυτό και η συνταγή που ακολουθεί έχει «άρωμα» διακοπών.

Μπουκατίνι με ελιές, ντοματίνια, κάπαρη και βασιλικό. Μια πεντανόστιμη συνταγή ζυμαρικών, με μεσογειακό DNA και αγνά υλικά.

Τα υλικά

250 γρ. μπουκατίνι

200 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

2 κ.σ. κάπαρη

100 γρ. μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι (κομμένες σε ροδέλες ή ολόκληρες)

2-3 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες ή ολόκληρες και ελαφρώς πατημένες)

5-6 φύλλα φρέσκου βασιλικού

1/4 φλιτζ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Παρμεζάνα ή πεκορίνο

για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

1 πρέζα μπούκοβο

Η διαδικασία

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους, μέχρι να γίνουν al dente.

Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι και σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο για 1-2 λεπτά προσέχοντας να μην καεί.

Προσθέτουμε τα ντοματίνια και τα σοτάρουμε για 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα υγρά τους.

Ρίχνουμε τις ελιές, την κάπαρη, αλάτι, πιπέρι και, αν θέλουμε, λίγο μπούκοβο. Ανακατεύουμε καλά για 2-3 λεπτά.

Σουρώνουμε τα μπουκατίνι κρατώντας λίγο από το νερό τους και τα ρίχνουμε στο τηγάνι με τη σάλτσα.

Ανακατεύουμε καλά, συμπληρώνοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να δέσει η σάλτσα.

Σερβίρουμε τα μπουκατίνι γαρνίροντας με φύλλα φρέσκου βασιλικού και, αν θέλουμε, με τριμμένη παρμεζάνα ή πεκορίνο.

* Πηγή: Vita