Συνταγή: Ψάρι με μυρωδικά ψημένο στη λαδόκολλα

Υπάρχουν κάποια πιάτα που θυμίζουν καλοκαίρι και ταβέρνα. Όπως αυτή η συνταγή που ακολουθεί: ψάρι με μυρωδικά ψημένο στη λαδόκολλα. Πεντανόστιμη και πανεύκολη, καθώς δεν θέλει ούτε μια ώρα για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1/4 φινόκιο, λεπτοκομμένο

1/2 κρεμμύδι, λεπτοκομμένο

Φρέσκο θυμάρι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 μεσαία ντομάτα, σε φέτες

1 μικρή πιπεριά

Μισό λεμόνι σε φέτες

2 φιλέτα ψαριού, περίπου 175γρ το καθένα (π.χ. μπακαλιάρος, λαβράκι ή πέστροφα)

Λίγο ελαιόλαδο για το τέλος

Χυμός λεμονιού, για το σερβίρισμα

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο άνηθο (προαιρετικά)

1 κουταλάκι του γλυκού κάπαρη (προαιρετικά)

2-3 κουταλιές της σούπας λευκό κρασί (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C (180°C με αέρα). Κόψτε δύο τετράγωνα λαδόκολλας περίπου 40 εκ. x 40 εκ. και δύο τετράγωνα αλουμινόχαρτου στο ίδιο μέγεθος. Τοποθετήστε από ένα τετράγωνο λαδόκολλας πάνω σε κάθε κομμάτι αλουμινόχαρτου.

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρετε το φινόκιο και το κρεμμύδι με λίγο αλάτι και πιπέρι για 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Τοποθετήστε στα πακέτα με τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο τα φιλέτα ψαριού, μοιράστε το μείγμα φινόκιου και κρεμμυδιού και απλώστε από πάνω τις φέτες ντομάτας και λεμονιού.

Ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο, προσθέστε μια στύψη λεμονιού και αλατοπιπερώστε. Αν θέλετε, πασπαλίστε με τον ψιλοκομμένο άνηθο ή θυμάρι και λίγη κάππαρη.

Διπλώστε το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα πάνω από το ψάρι, κλείνοντας καλά τις άκρες διπλώνοντάς τες δύο φορές για να φτιάξετε ένα σφραγισμένο πακέτο, αφήνοντας όμως ένα μικρό άνοιγμα στην κορυφή για να ρίξετε μερικές κουταλιές λευκό κρασί (αν χρησιμοποιείτε). Ρίξτε το κρασί και κλείστε τελείως το πακέτο, χωρίς όμως να το σφίξετε υπερβολικά, καθώς το πακέτο θα χρειαστεί να φουσκώσει μέσα στο φούρνο κατά το ψήσιμο.

Τοποθετήστε τα πακέτα σε ένα ταψί και ψήστε για 12-14 λεπτά, ή μέχρι το ψάρι να ψηθεί καλά. Σερβίρετε τα πακέτα ολόκληρα στα πιάτα, ώστε ο καθένας να τα ανοίξει στο τραπέζι.

// Κεντρική φωτογραφία: Amy Shutt / 225 magazine

* Πηγή: Vita