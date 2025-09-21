Συνταγή: Παπαρδέλες με μανιτάρια, σπαράγγια και σκόρδο

Μια εύκολη συνταγή ζυμαρικών, χορτοφαγική, που «φωνάζει» Ιταλία, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Παπαρδέλες με μανιτάρια, σπαράγγια και σκόρδο.

Τα υλικά

250 γρ. παπαρδέλες ή ταλιατέλες

200 γρ. μανιτάρια (λευκά, καφέ ή πορτσίνι) σε μεγάλα κομμάτια

150 γρ. σπαράγγια σε κομμάτια των 4-5 εκ.

2-3 σκελίδες σκόρδο σε φέτες

1/4 φλιτζ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Ξύσμα λεμονιού (προαιρετικά)

Λίγο καυτερό μπούκοβο (προαιρετικά)

Το μυστικό

Μία κουταλιά λάδι τρούφας θα δώσει ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο άρωμα που θα απογειώσει γευστικά αυτό το υγιεινό χορτοφαγικό πιάτο.

Η διαδικασία

Βράζουμε τις παπαρδέλες σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente. Τις σουρώνουμε κρατώντας όμως 1/2 φλιτζ. από το νερό όπου έβρασαν.

Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι και σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο μέχρι να γίνει χρυσαφένιο (προσοχή να μην καεί).

Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε για 6-8 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα, να αποβάλουν τα υγρά τους και να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε τα σπαράγγια, αλάτι και πιπέρι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά ακόμα, μέχρι να μαλακώσουν τα σπαράγγια αλλά να κρατάνε λίγο.

Τέλος, ρίχνουμε στο τηγάνι τις παπαρδέλες, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και δένουμε τη σάλτσα προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών που κρατήσαμε.

Πασπαλίζουμε με φρέσκο μαϊντανό και, αν θέλουμε, με λίγο ξύσμα λεμονιού ή μπούκοβο για επιπλέον άρωμα.

* Πηγή: Vita