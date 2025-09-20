Συνταγή: Μοσχαρίσια τηγανιά με λαχανικά και κρασί

Δεν διαφωνούμε: οι βόλτες με την παρέα και η κατάληξη σε μια ταβερνούλα είναι ότι πρέπει για τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου – όσο και ο καιρός είναι καλός. Ωστόσο, ωραίες στιγμές είναι όταν και οι φίλοι μαζεύονται στο σπίτι. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έδειξε μια σπιτική συνταγή που συνδυάζει και την παρέα και την ταβέρνα, στο μπαλκόνι μας.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή πεντανόστιμη και αρκετά εύκολη: μοσχαρίσια τηγανιά με λαχανικά και κρασί. Ετοιμάζεται εύκολα, συνοδεύεται με πατάτες και σου δίνει την αίσθηση ότι ακόμα είσαι σε διακοπές.

Τα υλικά

– 700 γρ. μοσχαρίσιο κιλότο

– 1 λευκό κρεμμύδι

– 2 σκελίδες σκόρδο

– 1 πράσινη πιπεριά

– 1 κόκκινη πιπεριά

– 2 κολοκυθάκια

– 200 γρ. ντοματίνια

– 60 ml ελαιόλαδο

– 150 ml λευκό κρασί

– 1/2 ματσάκι μαϊντανό

– 1 κ.σ. φρέσκο θυμάρι

– Αλάτι

– Πιπέρι

Το μυστικό

Φυσικά και βρίσκεται στο κρέας. Από το τι θα επιλέξουμε εξαρτάται και η ώρα που χρειάζεται για να ετοιμαστεί η τηγανιά.

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε το λάδι και ρίχνουμε πρώτα το κρεμμύδι και το σκόρδο για να καραμελώσουν.

Επόμενο βήμα: ρίχνουμε το κρέας και το σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κολοκυθάκι, τις πιπεριές (πράσινες και κόκκινες), τις ντομάτες που έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια, τον μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι.

Ψήνουμε για περίπου 12-13 λεπτά (τόσο θέλει το μοσχαρίσιο κιλότο), σβήνουμε με λευκό κρασί και η τηγανιά είναι έτοιμη.

Αν θέλουμε συνοδεύουμε το πιάτο και με πατάτες. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πρώτα τις έβρασε με τη φλούδα τους, μετά τις έκοψε σε κομμάτια και τις τηγάνισε. Εύκολα και γρήγορα.