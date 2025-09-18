magazin
Cooking 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Σπιτικός γύρος κοτόπουλο με σάλτσα γιαουρτιού και αβοκάντο

Μια συνταγή πεντανόστιμη, γρήγορη και της παρέας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για τις τιμές που έχει φτάσει το σουβλάκι. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να δώσει τη λύση: παρουσίασε μια συνταγή για να φτιάχνουμε γύρο στη κουζίνα μας.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή πανεύκολη και γευστική: γύρο κοτόπουλο με σάλτσα γιαουρτιού και αβοκάντο. Ότι πρέπει να τις βραδινές συγκεντρώσεις με φίλους.

Τα υλικά

– 500 γρ. κοτόπουλο φιλέτο – 1 σκελίδα σκόρδο
– 1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)
– 1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
– 1 κ.γ. θυμάρι
– 1 κ.γ. ρίγανη
– 1 κ.γ. μπαχάρι τριμμένο
– 1 κ.γ. ταχίνι
– 50 ml λευκό κρασί
– Αλάτι
– Πιπέρι
– Πιπέρι καγιέν

Για τη σάλτσα:
– 2 αβοκάντο
– 150 γρ. γιαούρτι
– 1 κ.σ. ταχίνι
– 1 λάιμ (ο χυμός)
– 1 κ.γ. κόλιανδρο

Για το σερβίρισμα:
– 1 ντομάτα σε φέτες
– 1 κόκκινο κρεμμύδι
– 4 πίτες καλαμποκιού

Η διαδικασία

Σε τηγάνι με λάδι σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε το κοτόπουλο και αφήνουμε να σοταριστεί.

Προσθέτουμε τη σκόνη σκόρδο, το κύμινο, το μπαχάρι, λίγο κόλιανδρο, το θυμάρι, τη φρέσκια ρίγανη, το γλυκό πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Για τη σάλτσα σε ένα μίξερ βάζουμε το αβοκάντο, το γιαούρτι, το ταχίνι, λίγο λεμόνι και τον κόλιανδρο. Χτυπάμε καλά μέχρι να αποκτήσει μια αφράτη υφή η σάλτσα.

Όσο για το σερβίρισμα; Μπορούμε να το κάνουμε παραδοσιακά. Πάνω σε μια πιτα καλαμποκιού, βάζουμε τις ντομάτες κομμένες σε φέτες, το κρεμμύδι και ρίχνουμε από πάνω τον ζεστό γύρο.

