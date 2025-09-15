Συνταγή: Αυγά με γιαούρτι σκόρδου και ψημένη πίτα

Είναι γνωστό ότι το πρωινό αποτελεί το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας – μας δίνει ενέργεια για να τα βγάλουμε πέρα με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας μέχρι να επιστρέψουμε στο σπίτι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να «πειραματιστούμε»: για παράδειγμα η συνταγή που ακολουθεί.

Αυγά με γιαούρτι σκόρδου και ψημένη πίτα. Ένα πεντανόστιμο πιάτο, με πολύ γεύση και θρεπτικό. Σημείωση: πλένουμε καλά τα δόντια μας μετά για τη μυρωδιά του σκόρδου.

Τα υλικά

4 κ.σ. στραγγιστό ή τύπου ελληνικό γιαούρτι

1/2 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

1 αυγό ελευθέρας βοσκής

20 γρ. βούτυρο

1 πίτα

1/4 φρέσκια κόκκινη πιπεριά τσίλι, πολύ ψιλοκομμένη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ανακάτεψε το γιαούρτι με το τριμμένο σκόρδο. Αλάτισε, πιπέρωσε και πρόσθεσε λίγο ακόμη σκόρδο αν θέλεις.

Βάλε σε ένα μικρό κατσαρολάκι νερό να βράσει και χαμήλωσε προσεκτικά μέσα το αυγό. Ρύθμισε το χρονόμετρο στα 6 λεπτά για ένα τέλειο μελάτο αυγό. Βγάλε το αυγό και άφησέ το να κρυώσει ελαφρά.

Στο μεταξύ, ζέστανε το βούτυρο σε μικρό κατσαρολάκι σε χαμηλή–μέτρια φωτιά (προσοχή να μην καεί). Ανακίνησε το κατσαρολάκι και βγάλ’ το από τη φωτιά μόλις το βούτυρο πάρει χρυσοκάστανο χρώμα και μυρίσει καρύδι. Άφησέ το στην άκρη.

Ψήσε την πίτα και κόψε τη σε λωρίδες. Άπλωσε το γιαούρτι με το σκόρδο στο κέντρο ενός πιάτου. Ξεφλούδισε προσεκτικά το αυγό (θα είναι ακόμα ζεστό) κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό. Κόψε ή σπάσε το στη μέση και βάλε το πάνω από το γιαούρτι.

Ρίξε από πάνω το καφέ βούτυρο και την ψιλοκομμένη πιπεριά τσίλι. Σέρβιρε με τις λωρίδες της ψητής πίτας για βούτημα.

* Πηγή: Vita