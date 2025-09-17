Συνταγή: Λεμονάτο κριθαρότο με γαρίδες

Το καλοκαίρι επίσημα μπορεί να έχει περάσει, ωστόσο η διάθεσή μας θέλει λίγο ακόμα – ήλιο, θάλασσα και φυσικά μια συνταγή που να φωνάζει «διακοπές». Σαν αυτή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή με άρωμα νησιού: λεμονάτο κριθαρότο με γαρίδες.

Γρήγορη – θέλει περίπου 12 λεπτά για να ετοιμαστεί, αρωματική και πεντανόστιμη, ότι πρέπει για ένα ηλιόλουστο μεσημέρι Κυριακής στη βεράντα. Σαν να είσαι διακοπές και δεν το ξέρεις.

Τα υλικά

– 500 γρ. γαρίδες Νο2

– 150 γρ. κριθαράκι μέτριο

– 120 ml λευκό κρασί

– 200 ml νερό

– Χυμός από 2 λεμόνια

– Ξύσμα από 1 λεμόνι

– 1 λευκό κρεμμύδι

– 3 σκελίδες σκόρδο

– 3 φρέσκα κρεμμύδια

– 1 ματσάκι βασιλικός

– 1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

– 1 κ.γ. μπούκοβο

– 50 γρ. βούτυρο

– 50 ml ελαιόλαδο

– Αλάτι

– Πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι, που το έχουμε σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε λίγο βούτυρο και λίγο λάδι.

Ρίχνουμε μέσα το κριθαράκι και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμύδι, σκόρδο, λίγο μπούκοβο, λίγη πάπρικα, λίγο ξύσμα από λεμόνι και συνεχίζουμε να σοτάρουμε το κριθαράκι.

Βάζουμε λίγο κρασί, λίγο χυμό λεμόνι και λίγο ζωμό. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε σε δυνατή φωτιά για τα επόμενα 10 λεπτά.

Μετά προσθέτουμε τις γαρίδες και ανακατεύουμε για τα επόμενα δύο λεπτά, ίσα ίσα για να αχνιστούν. Η συνταγή είναι έτοιμη.