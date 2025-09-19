Συνταγή: Ομελέτα φούρνου με χόρτα και γραβιέρα

Υπάρχουν πιάτα που είναι «γεννημένα» για brunch ή lunch break. Φτιάχνονται εύκολα, ταιριάζουν σε όλες τις ώρες της ημέρας, είναι χορταστικά, αλλά παράλληλα δεν σε σκάνε. Όπως η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή γρήγορη, εύκολη και πεντανόστιμη: ομελέτα φούρνου με χόρτα και γραβιέρα.

Τα υλικά

6 αυγά

50 ml γάλα

500 γρ ανάμεικτα χόρτα εποχής

1 λευκό κρεμμύδι

3 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 ντομάτα κομμένη σε κυβάκια

1 κγ μοσχοκάρυδο

80 ml ελαιόλαδο

100 γρ γραβιέρα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Τα αυγά θέλουν πολύ καλό χτύπημα για να μπει αρκετός αέρας μέσα.

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι σε χαμηλή θερμοκρασία, ρίχνουμε λίγο λάδι και αρχίζουμε να προσθέτουμε τα υλικά μας.

Ξεκινάμε με τα χόρτα μας: Βάζουμε το σπανάκι, τα βλήτα, το φρέσκο κρεμμύδι, το πράσο και τα κυβάκια ντομάτας. Ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε να σοταριστούν για λίγη ώρα.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, προσθέτουμε λίγο κρέμα και χτυπάμε καλά και δυνατά μέχρι να είναι έτοιμο το μείγμα.

Μόλις είναι έτοιμα τα αυγά, τα ρίχνουμε στο τηγάνι με τα χόρτα.

Αμέσως καπακώνουμε το τηγάνι και το αφήνουμε, σε μεσαία φωτιά, για περίπου 13 λεπτά. Η ομελέτα είναι έτοιμη.