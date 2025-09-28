Συνταγή: Σπαγγέτι cacio e pepe

Τα ζυμαρικά είναι ο ορισμός του comfort food. Η εύκολη λύση όταν δεν θέλουμε να περάσουμε πολύ χρόνο στην κουζίνα, αλλά θέλουμε παράλληλα και ένα ωραίο πιάτο. Όπως η συνταγή που παρουσίασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για σπαγγέτι cacio e pepe.

Λίγα υλικά, πανεύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη. Δυστυχώς και αρκετά παχυντική, καθώς περιέχει και βούτυρο και τυρί. Αλλά είναι μούρλια και μια all time classic συνταγή από την Ιταλία.

Τα υλικά

– 500 γρ. σπαγγέτι Νο 6 ή Νο 10

– 150 γρ. βούτυρο

– 250 γρ. πεκορίνο

– 3 κ.σ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

– 1 κ.σ. σκόρδο ψιλοκομμένο

– 100 ml νερό από τα μακαρόνια

– Αλάτι

Η διαδικασία

Το πρώτο βήμα είναι να βράσουμε τα ζυμαρικά μας, αλλά περίπου τρία λεπτά λιγότερο από το κανονικό, καθώς η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά και στο τηγάνι.

Προσοχή κρατάμε λίγο ζωμό από το βράσιμο των ζυμαρικών.

Σε ένα ζεστό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά ρίχνουμε το βούτυρο να λιώσει και προσθέτουμε λίγο σκορδόλαδο, που δίνει ωραία γεύση χωρίς να αφήνει αυτό το πολύ έντονο του σκόρδου.

Ρίχνουμε αρκετό πιπέρι από πάνω και το καίμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Μετά δυναμώνουμε τη φωτιά.

Αμέσως ρίχνουμε τα βρασμένα ζυμαρικά και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε λίγο ζωμό από τα μακαρόνια που έχουμε βράσει για να δημιουργήσουμε τη σάλτσα και μετά ρίχνουμε μέσα το πεκορίνο.

Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε λίγο αλάτι.

Αν θέλουμε να έχει πιο πολύ σάλτσα ρίχνουμε λίγο περισσότερο ζωμό.