Συνταγή: Σπαγγέτι με κεφτεδάκια και σάλτσα ντομάτας

Μια συνταγή ο ορισμός του comfort food, με ιταλο-αμερικανική καταγωγή που έχει αγαπηθεί από όλους μας – έπαιξαν σε αυτό τον ρόλο τους και οι γνωστές μαφιόζικες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σπαγγέτι με κεφτεδάκια και σάλτσα ντομάτας, μια συνταγή μαμαδίστικη, χορταστική και πεντανόστιμη.

Τα υλικά

Για τα κεφτεδάκια

400 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

2 κ.σ. παρμεζάνα (ή πεκορίνο) τριμμένη + λίγη επιπλέον για το σερβίρισμα

2-3 κ.σ. φρυγανιά ή ψίχα ψωμιού (μουλιασμένη και στραγγισμένη)

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ή πολτοποιημένη

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας

500 γρ. φρέσκες ώριμες ντομάτες τριμμένες

2 σκελίδες σκόρδο

4-5 φύλλα βασιλικού (ή ρίγανη) + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

3-4 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Λίγη ζάχαρη

300-350 γρ. σπαγγέτι

Η διαδικασία

Αναμειγνύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά του κιμά και πλάθουμε το μείγμα σε μικρά κεφτεδάκια. Τα αραδιάζουμε σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τα ψήνουμε στο φούρνο, στους 200°C, για 15-20 λεπτά.

Στο μεταξύ ετοιμάζουμε τη σάλτσα: Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο, να βγάλει το άρωμά του. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη και βασιλικό ή ρίγανη.

Αφήνουμε το μείγμα σε σιγανή φωτιά για 15-20 λεπτά, μέχρι να δέσει. Ρίχνουμε στη σάλτσα τα κεφτεδάκια και σιγομαγειρεύουμε για 10 λεπτά ακόμα.

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους. Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με λίγη από τη σάλτσα.

Σερβίρουμε σε πιάτα τοποθετώντας τα κεφτεδάκια από πάνω και γαρνίρουμε με φρέσκο βασιλικό και παρμεζάνα.

* Πηγή: Vita