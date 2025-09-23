Συνταγή: Σπιτικά soft cookies

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει τα μπισκότα – και ιδιαίτερα τα soft cookies. Είναι απολαυστικά, ότι πρέπει για το πρωί μαζί με τον καφέ και, όπως μάθαμε από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, η συνταγή δεν είναι καθόλου δύσκολη.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή σκέτη κόλαση: σπιτικά soft cookies. Το μοναδικό σημείο που θέλει προσοχή είναι η σειρά που βάζουμε τα υλικά και το «χτύπημα».

Τα υλικά

– 200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

– 120 γρ. βούτυρο

– 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

– 50 γρ. ζάχαρη

– 1 αυγό

– 2 βανίλιες (ή 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)

– 150 γρ. σταγόνες κουβερτούρας

– 100 γρ. χουρμάδες

– Αλάτι

Το μυστικό

Η συνταγή δεν θέλει μίξερ. Όλα γίνονται στο χέρι, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει η σειρά που βάζουμε τα υλικά. Προσοχή: ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα.

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Ρίχνυομε το βούτυρο σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη σοκολάτα, τη βανίλια (τη μια από τις δύο), τη σόδα και τους χουρμάδες.

Ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα κια βάζουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη.

Μετά προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, τότε προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μια ώρα.

Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα και το ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 με 17 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.