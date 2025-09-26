Συνταγή: Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

Όταν μιλάμε για πίτα, το μυαλό μας πάει στις γιαγιάδες μας που έμπαιναν την κουζίνα και έβαζαν όλη τους την τέχνη για να την πετύχουν. Κατά πολλούς είναι κάτι μπελαλίδικο και δύσκολο. Ωστόσο, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας έδειξε μια συνταγή για πίτα, που είναι τόσο εύκολη που μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας από εμάς.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε πως να φτιάχνουμε κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Μια συνταγή πανεύκολη, πεντανόστιμη και γρήγορη, καθώς συνολικά χρειάζεται περίπου μια ώρα για να ετοιμαστεί.

Λίγα υλικά, απλά βήματα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχετε μια πίτα που μπορεί να συνοδεύσει ένα γεύμα ή να το πάρετε μαζί σας στο γραφείο ως σνακ.

Τα υλικά

– 300 γρ. κολοκύθια

– 50 ml ελαιόλαδο

– 300 γρ. αλεύρι

– 300 γρ. γάλα

– 1 ματσάκι άνηθο

– 1 ματσάκι δυόσμο

– 4 φρέσκα κρεμμυδάκια

– 10 λιαστές ντομάτες

– 3 αυγά

– 300 γρ. φέτα

– αλάτι

– πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με τη συνταγή. Αρχίζουμε να τρίβουμε το κολοκύθι σε έναν τρίφτη και μόνο το πράσινο μέρος τους, καθώς το εσωτερικό

Ρίχνουμε λίγο αλάτι για να το αφυδατώσουμε, προσθέτουμε τον δυόσμο, τον άνηθο, το φρέσκο κρεμμύδι, τη λιαστή ντομάτα, το τυρί, τα αυγά και λίγο γάλα.

Στη συνέχεια ξεκινάμε το ανακάτεμα, ενώ σταδιακά ρίχνουμε λίγο – λίγο το αλεύρι, μέχρι το μείγμα να θυμίζει χειλό.

Μόλις είναι έτοιμο το μείγμα, τον ρίχνουμε σε ένα ταψί και ψήνουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.