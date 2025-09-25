Συνταγή: Σολομός με κρούστα παρμεζάνας & μυρωδικά

Είναι ένα ψάρι που ζει σε κρύα νερά, ενώ οι κύριες χώρες παραγωγής του είναι η Νορβηγία, ο Καναδάς και η Χιλή. Ωστόσο αποτελεί κι μια από τις αγαπημένες λιχουδιές στην Ελλάδα. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να κάνει την παρακάτω συνταγή.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σολομό με κρούστα παρμεζάνας και μυρωδικά.

Ένα πιάτο που δεν θέλει καθόλου κόπο, ετοιμάζεται πανεύκολα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ξεχωρίζει για τα αρώματά του

Τα υλικά

– 4 φιλέτα σολομού

– 100 γρ. ψωμί

– 100 γρ. παρμεζάνα

– 1 κ.σ. μουστάρδα

– 1 κ.σ. σκόρδο τριμμένο

– 1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

– 1/2 ματσάκι θυμάρι

– 1 κ.σ. εστραγκόν

– 2 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

– Αλάτι

– Πιπέρι

Το μυστικό

Μπορεί το ψάρι και το τυρί να μην πηγαίνουν μαζί, όπως όλοι γνωστίζουμε. ωστόσο ο συνδυασμός ψωμιού και παρμεζάνας είναι το μυστικό στη συνταγή για μια πολύ ωραία κρούστα.

Η διαδικασία

Σε ένα μπλέντερ ρίχνουμε μέσα το ψωμί, τον μαϊντανό, την παρμεζάνα, το εστραγκόν, λίγη σκόνη σκόρδο, λίγη μουστάρδα, λίγο ξύσμα από λεμόνι και στο τέλος προσθέτουμε λίγο λάδι.

Χτυπάμε καλά, μέχρι να μοιάζει το τελικό μείγμα τριμμένη φρυγανιά.

Μετά αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια σολωμού που έχουμε και στη συνέχεια τα πανάρουμε με την κρούστα που έχουμε φτιάξει.

Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά βάζουμε λίγο λάδι, τοποθετούμε τον παναρισμένο σολομό και τον ψήνουμε για 3-4 λεπτά από την κάθε πλευρά.

Αν θέλουμε φτιάχνουμε και μια ωραία σαλάτα, ώστε να συνοδεύσουμε το πιάτο μας.