Δύο συνταγές για πίτες χωρίς φύλλο

Δύο συνταγές, για πεντανόστιμες πίτες χωρίς φύλλο, που παρουσιάστηκαν στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno».

Πίτα χωρίς φύλλο με γιαούρτι και τυριά

Τα υλικά

100 ml ελαιόλαδο

250 γρ. γιαούρτι

200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

300 γρ. κεφαλογραβιέρα

300 γρ. τριμμένη φέτα

3 αυγά

100 ml γάλα

100 γρ. λιαστή ντομάτα

1 κ.σ. ρίγανη

πιπέρι

Το μυστικό

Από τις συνταγές που το γιαούρτι παίζει μεγάλο ρόλο στην πίτα: την κάνει μαλακή, αφράτη και ζουμερή.

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά, λίγη ρίγανη, τη λιαστή ντομάτα, την κεφαλογραβιέρα, την τριμμένη φέτα, το γάλα, λίγο ελαιόλαδο και το γιαούρτι.

Ανακατεύουμε καλά με μια ξύλινη κουτάλα για να πάνε παντού τα υλικά.

Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, το βάζουμε σε ένα ταψί, το απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια και το τοποθετούμε στο φούρνο στους 160 βαθμούς στα 20 με 25 λεπτά.

Τόσο εύκολα και γρήγορα.

Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

Τα υλικά

300 γρ. κολοκύθια

50 ml ελαιόλαδο

300 γρ. αλεύρι

300 γρ. γάλα

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι δυόσμο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

10 λιαστές ντομάτες

3 αυγά

300 γρ. φέτα

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με τη συνταγή. Αρχίζουμε να τρίβουμε το κολοκύθι σε έναν τρίφτη και μόνο το πράσινο μέρος τους, καθώς το εσωτερικό

Ρίχνουμε λίγο αλάτι για να το αφυδατώσουμε, προσθέτουμε τον δυόσμο, τον άνηθο, το φρέσκο κρεμμύδι, τη λιαστή ντομάτα, το τυρί, τα αυγά και λίγο γάλα.

Στη συνέχεια ξεκινάμε το ανακάτεμα, ενώ σταδιακά ρίχνουμε λίγο – λίγο το αλεύρι, μέχρι το μείγμα να θυμίζει χειλό.

Μόλις είναι έτοιμο το μείγμα, τον ρίχνουμε σε ένα ταψί και ψήνουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.