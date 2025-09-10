Ο ορισμός του comfort food: Δύο συνταγές για ριγκατόνι

Τι κάνεις όταν πεινάς αλλά δεν έχεις καμία όρεξη να περάσεις την υπόλοιπη μέρα σου στην κουζίνα; Η απάντηση δεν είναι και τόσο δύσκολη – και έρχονται αυτές οι δύο συνταγές για ζυμαρικά να το αποδείξουν.

Ριγκατόνι με μελιτζάνα και γλυκιά πάπρικα

Τα υλικά

500 γρ. ριγκατόνι

2 μέτριες φλάσκες μελιτζάνες

4 κουταλιές ελαιόλαδο

Φύλλα βασιλικού

Αλάτι

Νηστίσιμο τυρί (προαιρετικά)

Για τη σάλτσα

3 μέτριες ντομάτες

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά γλυκιά πάπρικα

1 κουταλάκι ζάχαρη

Αλάτι

Η διαδικασία

Πλένετε τις μελιτζάνες και τις κόβετε σε ροδέλες, τις αλατίζετε και τις αφήνετε στο σουρωτήρι για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, τις σοτάρετε με το ελαιόλαδο μέχρι να μαραθούν.

Στο μεταξύ ετοιμάζετε τη σάλτσα. Ξεφλουδίζετε τις ντομάτες και τις κόβετε σε κύβους. Τις βάζετε σε ένα κατσαρολάκι και προσθέτετε το σκόρδο πολτοποιημένο, τη ζάχαρη, την πάπρικα, το ελαιόλαδο και λίγο αλάτι και τα αφήνετε να σιγοβράζουν για 15 λεπτά ανακατεύοντας τακτικά.

Βράζετε τα ριγκατόνι σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου σε αλατισμένο νερό και μόλις είναι έτοιμα (al dente) τα βγάζετε και τα σουρώνετε.

Προσθέτετε την σάλτσα και τις μελιτζάνες, ανακατεύετε απαλά και σερβίρετε γαρνίροντας με φύλλα βασιλικού και πασπαλίζετε προαιρετικά με λίγο νηστίσιμο τυρί.

Ριγκατόνι με κοτόπουλο, προσούτο και κρέμα παρμεζάνας

Τα υλικά

500 γρ ριγκατόνι

2 στήθη κοτόπουλου

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

6 φέτες προσούτο

1 κσ φρέσκο θυμάρι

80 γρ βούτυρο

350 ml κρέμα γάλακτος

100 ml ζωμός κοτόπουλου

150 γρ τριμμένη παρμεζάνα

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα προθερμασμένο τηγάνι ρίχνουμε λίγο βούτυρο και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για να τσιγαριστούν.

Ρίχνουμε λίγο θυμάρι, το προσούτο και ανακατεύουμε. Και στη συνέχεια προσθέτουμε το κοτόπουλο και σοτάρουμε.

Βάζουμε την παρμεζάνα και ανακατεύουμε συνεχώς για να μην αρπάζει. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Στο τέλος προσθέτουμε τα ριγκατόνι, τα οποία τα έχουμε βράσει από πριν και τα αφήνουμε στο τηγάνι για δύο λεπτά.