Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Δύο συνταγές για brunch
27 Αυγούστου 2025 | 07:00

Δύο συνταγές για brunch

Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ακολουθούν δύο συνταγές για brunch.

Vita.gr
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Για αυτό ακολουθούν δύο πεντανόστιμες συνταγές για brunch.

Τηγανίτες με κεφίρ και φρούτα

Τα υλικά

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
1/2 κουταλάκι μαγειρική σόδα
100 γρ. καστανή ζάχαρη
1 κουταλάκι βανίλια
1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού
1/2 κουταλάκι αλάτι
4 κουταλάκια βούτυρο λιωμένο
2 αυγά
250 ml κεφίρ
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Για τα καραμελωμένα μήλα
4 κόκκινα μήλα κομμένα σε κυβάκια
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο
2 κουταλιές καστανή ζάχαρη
1 ½  κουταλάκι κανέλα
2 κουταλάκια χυμό λεμόνι

Για το coulis από φρούτα του δάσους
4 κούπες φρούτα του δάσους (φραμπουάζ, μύρτιλα, βατόμουρα, φράουλες, κράνα κ.λπ.). κατεψυγμένα ή φρέσκα.
2 κουταλιές ζάχαρη
2 κουταλιές νερό
1/2 κουταλάκι βανίλια
Άχνη ζάχαρη και φρέσκα φρούτα του δάσους για το σερβίρισμα προαιρετικά

Η διαδικασία

Για τα μήλα

Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Προσθέτουμε τα μήλα και τα σωτάρουμε ελαφρά. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη και κανέλα και προσθέτουμε το χυμό λεμόνι. Σιγοψήνουμε σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας μέχρι να καραμελώσουν.

Για το coulis από φρούτα του δάσους

Βάζουμε τα φρούτα σε ένα κατσαρολάκι με τη ζάχαρη, τη βανίλια και το νερό και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν, ανακατεύοντας περιστασιακά, για περίπου 30 λεπτά μέχρι να δέσει.

Για τις τηγανίτες

Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι. Προσθέτουμε την μαγειρική σόδα και το baking powder. Σε ένα δεύτερο μπολ χτυπάμε με σύρμα τα αυγά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε τη βανίλια και το αλάτι και χτυπάμε και πάλι.

Στη συνέχεια, ζεσταίνουμε ελαφρά το κεφίρ σε ένα μικρό κατσαρολάκι και το προσθέτουμε στο μείγμα των αυγών συνεχίζοντας το ανακάτεμα.

Προσθέτουμε και το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σιγά-σιγά και το μείγμα του αλευριού στο μείγμα των αυγών και συνεχίζουμε να χτυπάμε με το σύρμα ώστε να γίνει λείο και αρκετά πηχτό (σχεδόν σαν γιαούρτι).

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Το αλείφουμε με λάδι. Βάζουμε περίπου μια γεμάτη κουταλιά της σούπας από το μείγμα μας για κάθε τηγανίτα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τις ψήνουμε αναποδογυρίζοντάς τες μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφί χρώμα και από τις δυο πλευρές.

Στο σερβίρισμα τοποθετούμε τα μήλα από πάνω και τις περιχύνουμε με λίγο από το coulis που ετοιμάσαμε. Μπορούμε να τις απολαύσουμε έτσι ή με επιπλέον φρέσκα φρούτα και λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω.

Δροσιστική τονοσαλάτα σε φρυγανισμένο ψωμί

Τα υλικά

160 γρ. τόνο σε νερό στραγγισμένη
1 μικρό τρυφερό αγγούρι τριμμένο
1 καρότο τριμμένο
Λίγο σέλερι και μαιντανό ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι
1 κ.σ. μαγιονέζα με χαμηλά λιπαρά
1 κ.γ. μουστάρδα
Λίγο χυμό λεμονιού
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Η διαδικασία

Τρίβουμε ή ψιλοκόβουμε το αγγούρι και το στύβουμε. Στραγγίζουμε τον τόνο και με πιρούνι τον σπάμε.

Σε ένα μπολ βάζουμε τον τόνο, το σέλερι, το κρεμμύδι, το καρότο και το μαϊντανό. Αλατοπιπερώνουμε.

Προσθέτουμε τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, το χυμό λεμόνι και το αγγούρι.

Την ίδια ώρα φρυγανίζουμε τις φέτες ψωμιού – σε μια γκριλέρια με λίγο ελαιόλαδο, κάνει τη συνταγή ακόμα πιο νόστιμη.

Ανακατεύουμε καλά την τονοσαλάτα και τη σερβίρουμε πάνω στις ζεστές φέτες ψωμιού.

Σημείωση: από τις συνταγές που αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και αβοκάντο – αρκεί να είναι μαλακό, ώστε να λιώνει εύκολα με το πιρούνι. Το αλείφουμε πάνω στο ψωμί και από πάνω προσθέτουμε την τονοσαλάτα.

