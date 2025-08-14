Δύο συνταγές για homemade αναψυκτικά

Σπιτικό αναψυκτικό; Γιατί όχι; Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, που η ζέστη «βαράει» κόκκινο και όλοι θέλουμε κάτι για να ξεδιψάσουμε. Για αυτό ακολουθούν δύο συνταγές εύκολες και άκρως δροσιστικές.

Αναψυκτικό κεράσι

Τα υλικά

½ κούπα κεράσια καθαρισμένα από τα κουκούτσια

Χυμός από 1 λάιμ ή λεμόνι

Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

60 ml νερό

50 γρ. μέλι (ή σιρόπι αγαύης)

Ανθρακούχο νερό ή σόδα

Η διαδικασία

Βράζουμε καθαρισμένα τα κεράσια με 60 ml νερό για 10 λεπτά. Μόλις πάρουν μια βράση ρίχνουμε το μέλι.

Τα χτυπάμε με ραβδομίξερ χειρός και συνεχίζουμε να τα σιγοβράζουμε για άλλα 15 λεπτά.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και τον χυμό λεμονιού ή lime. Αφήνουμε να κρυώσει και βάζουμε στο ψυγείο.

Για να φτιάξουμε το αναψυκτικό βάζουμε πάγο, 30 γρ. από το μείγμα κερασιού και λεμόνι ή lime και συμπληρώνουμε με ανθρακούχο νερό, ανακατεύοντας καλά. Γαρνίρουμε με δυόσμο και κεράσια.

Mocktail με φράουλες

Τα υλικά

3-4 φράουλες ψιλοκομμένες

λίγος χυμός lime

2 κ. σ. κρέμα καρύδας

ανθρακούχο νερό

παγάκια

τριμμένη καρύδα για το γαρνίρισμα

Η διαδικασία

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε τις φράουλες με λίγο lime και βάλτε το μείγμα που φτιάξατε στη βάση του ποτηριού.

Προσθέστε τον πάγο, την κρέμα καρύδας και το ανθρακούχο νερό στο τέλος.

Γαρνίρετε το mocktail σας με την τριμμένη καρύδα και μια φράουλα σε σχήμα καρδιάς και απολαύστε στην παραλία ή στο μπαλκόνι.