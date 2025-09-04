Τι κι αν οι διακοπές τελείωσαν (για τους περισσότερους); Τι κι αν το καλοκαίρι ανήκει στο παρελθόν (μέχρι του χρόνου); Αυτό δεν σημαίνει ότι οι summer γεύσεις δεν μας ακολουθούν και στην πόλη. Έρχονται δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών.

Παστιτσάδα με κόκορα

Τα υλικά

1 κόκορας γύρω στα 2 κιλά, σε μερίδες

1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο

3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

5 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες

¼ φλιτζ. τσαγιού ξίδι από κόκκινο κρασί

2 φύλλα δάφνης

4 ντομάτες στον τρίφτη

1/2 κουτ. σούπας ζάχαρη

2 κουτ. γλυκού σπετσερικό (για 60 γρ. σπετσερικό: 15 γρ. κανέλα, 15 γρ. γλυκιά πάπρικα, 10 γρ. γαρίφαλο, 5 γρ. μαύρο πιπέρι, 5 γρ. μπαχάρι, 5 γρ. μοσχοκάρυδο, 5 γρ. κύμινο).

Αλάτι

Τριμμένο τυρί (κεφαλοτύρι ή πεκορίνο)

Η διαδικασία

Σε πλατιά κατσαρόλα ροδίζουμε τα πλυμένα και επιμελώς στεγνωμένα κομμάτια του κόκορα από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε σε πιατέλα.

Προσθέτουμε στην ίδια κατσαρόλα τα κρεμμύδια, χαμηλώνοντας τη φωτιά και μόλις μαλακώσουν προσθέτουμε το ξίδι λίγο-λίγο (μόλις εξατμιστεί ρίχνουμε πάλι μέχρι να εξαντλήσουμε την ποσότητα ¼ του φλιτζανιού.) Προσθέτουμε το σπετσερικό και τη δάφνη και ανακατεύουμε για 1′.

Ξαναβάζουμε τα ροδισμένα κομμάτια του κόκορα στην κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό τόσο όσο να τα σκεπάζει. Προσθέτουμε το σκόρδο, τη ζάχαρη και το αλάτι. Η παραδοσιακή συνταγή θέλει να ψήνουμε τον κόκορα με τα κόκαλά του.

Εναλλακτικά, όμως, μπορούμε να ζητήσουμε από τον κρεοπώλη μας να μας φιλετάρει έναν μεγάλο κόκορα και τα κόκαλα να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε έναν ζωμό, προσθέτοντας στο νερό δάφνη, θυμάρι, σκόρδο και κρεμμύδι.

Τον ζωμό αυτόν προσθέτουμε αντί για νερό στην κατσαρόλα με τον κόκορα. Μόλις πάρει μια βράση, προσθέτουμε την ντομάτα και σιγοβράζουμε μέχρι να μείνει πηχτή και σκούρα κόκκινη σάλτσα (60′ περίπου και αν ο κόκορας είναι ελευθέρας βοσκής άλλα 30′).

Σερβίρουμε με χοντρά μακαρόνια για παστίτσιο ή με ριγκατόνι και τριμμένο τυρί.

Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης

Τα υλικά

1 κιλό ντοματάκια Σαντορίνης ή ντοματίνια κομμένα στη μέση (εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε ντοματάκια άλλου τύπου ή κανονικές ντομάτες ξεφλουδισμένες και ξεσποριασμένες, σε μεγάλους κύβους)

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ φλ. φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

½ φλ. φρέσκος βασιλικός, ψιλοκομμένος

3-10 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ανάλογα με το πόσο ζουμερές είναι οι ντομάτες)

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Φροντίζουμε να μη βγάλει ζουμιά το μείγμα, οπότε στραγγίζουμε τις ντομάτες καλά.

Η διαδικασία

Ρίχνουμε τα ντοματάκια ή τις ντομάτες σε ένα μπολ μαζί με το αλάτι. Ανακατεύουμε με μια κουτάλα 1-2 φορές και αδειάζουμε το μείγμα σε σουρωτήρι.

Το ακουμπάμε πάνω σε μια πιατέλα και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, κατά προτίμηση 1 νύχτα, να στραγγίξουν καλά τα ντοματάκια.

Στη συνέχεια, μεταφέρουμε τα ντοματάκια σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα κρεμμύδια (το ξερό και τα φρέσκα) και τα μυρωδικά.

Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε χωρίς να το παρακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει το μείγμα ένας χυλός. Δοκιμάζουμε αν θέλει αλάτι και πιπέρι.

Ρίχνουμε λάδι σε ένα τηγάνι και το τοποθετούμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις κάψει, ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα.

Τηγανίζουμε τους κεφτέδες για περίπου 3 λεπτά από την κάθε πλευρά να ροδίσουν.

Tip: Μπορείτε να τους σερβίρετε μαζί με μια σως γιαουρτιού.