Είναι ένα από τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά, που τα έχουμε συνδέσει όλοι με τα μεσημέρια των διακοπών, σε μια βεράντα με θέα τη θάλασσα. Ακολουθούν δύο συνταγές για γεμιστά – μια παραδοσιακή και μια… εναλλακτική.

Γεμιστά σαν της μαμάς

Τα υλικά

6 ώριμες ντομάτες

6 πιπεριές

2 λευκά κρεμμύδια

2 τριμμένα καρότα

1 ματσάκι μαϊντανός

1 ματσάκι δυόσμος

1/2 ματσάκι άνηθος

200 γρ ρύζι Καρολίνα

100 ml ελαιόλαδο

4 ντομάτες τριμμένες

1 κγ μέλι

500 γρ πατάτες baby

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε αυτές τις συνταγές, ξεκινάμε με τις ντομάτες. Κόβουμε το καπάκι και με ένα κουτάλι καθαρίζουμε το εσωτερικό – το ίδιο κάνουμε και με τις πιπεριές.

Τα σπόρια που βγάζουμε δεν τα πετάμε αλλά τα βάζουμε σε ένα μιξεράκι. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον άνηθο και τον δυόσμο, το κρεμμύδι, ρίχνουμε λίγο λάδι και χτυπάμε καλά.

Γεμίζουμε τη ντομάτα μέχρι τη μέση με το μείγμα που κάναμε και μετά ρίχνουμε το ρύζι.

Αφού γεμίσουμε όλες τις ντομάτες και τις πιπεριές, τις βάζουμε σε ένα ταψί και στον φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.

Λαχανικά εποχής γεμιστά με ρύζι και κιμά

Τα υλικά

4 κολοκυθάκια στρογγυλά

4 πιπεριές κόκκινες και πορτοκαλί

½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο

2 φλιτζανάκια ρύζι

1 ποτηράκι λευκό κρασί

150 γρ. τυρί τριμμένο

1 κρεμμύδι ξερό

1/2 ματσάκι μαϊντανό

3 ώριμες ντομάτες

1 φλιτζανάκι χυμό ντομάτας

80 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Κόβετε το καπάκι από τα κολοκυθάκια και τα κρατάτε στην άκρη. Με ένα κουταλάκι ή ειδικό εργαλείο αδειάζετε το εσωτερικό τους. Κόβετε επίσης το καπάκι από τις πιπεριές και αφαιρείτε τα σπόρια από το εσωτερικό τους.

Βάζετε σε μια κατσαρόλα την μισή ποσότητα λαδιού και ρίχνετε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και τον κιμά. Ανακατεύετε καλά με μια ξύλινη κουτάλα για να μη σβολιάσει και τον σοτάρετε.

Προσθέτετε το ρύζι, αλάτι, πιπέρι και σβήνετε με το κρασί. Κατεβάζετε τον κιμά από τη φωτιά και ρίχνετε μέσα το τριμμένο τυρί και το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ανακατεύετε και γεμίζετε με το μείγμα τα κολοκυθάκια και τις πιπεριές, τα τοποθετείτε σε ένα πυρίμαχο σκεύος και τα σκεπάζετε με τα καπάκια τους.

Στη συνέχεια, σε ένα μπολ ρίχνετε τις ντομάτες τριμμένες και το χυμό ντομάτας, προσθέτετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι ανακατεύετε καλά και περιχύνετε τα γεμιστά λαχανικά.

Βάζετε το φαγητό σε προθερμασμένο φούρνο και το αφήνετε να σιγοψηθεί μέχρι να ροδίσουν τα λαχανικά.