Buongiorno 01 Οκτωβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Δύο συνταγές για ποιοτικό «βρώμικο»

Δύο συνταγές για αγαπημένα «βρώμικα» πιάτα που μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε σπίτι μας - και είδαμε στην κουζίνα του Buongiorno.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει λιγουρευτεί μια φορά στη ζωή του ένα «βρώμικο» πιάτο, έστω κι αν ξέρουμε ότι δεν είναι και το καλύτερο για την υγεία μας. Για αυτό ακολουθούν δύο συνταγές που είδαμε στην κουζίνα του Buongiorno. και μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε σπίτι μας, κρατώντας την «αλητεία» του street food.

Σπιτικός γύρος κοτόπουλο με σάλτσα γιαουρτιού και αβοκάντο

Τα υλικά

500 γρ. κοτόπουλο φιλέτο – 1 σκελίδα σκόρδο
1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)
1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
1 κ.γ. θυμάρι
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. μπαχάρι τριμμένο
1 κ.γ. ταχίνι
50 ml λευκό κρασί
Αλάτι
Πιπέρι
Πιπέρι καγιέν

Για τη σάλτσα:
2 αβοκάντο
150 γρ. γιαούρτι
1 κ.σ. ταχίνι
1 λάιμ (ο χυμός)
1 κ.γ. κόλιανδρο

Για το σερβίρισμα:
1 ντομάτα σε φέτες
1 κόκκινο κρεμμύδι
4 πίτες καλαμποκιού

Η διαδικασία

Σε τηγάνι με λάδι σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε το κοτόπουλο και αφήνουμε να σοταριστεί.

Προσθέτουμε τη σκόνη σκόρδο, το κύμινο, το μπαχάρι, λίγο κόλιανδρο, το θυμάρι, τη φρέσκια ρίγανη, το γλυκό πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Για τη σάλτσα σε ένα μίξερ βάζουμε το αβοκάντο, το γιαούρτι, το ταχίνι, λίγο λεμόνι και τον κόλιανδρο. Χτυπάμε καλά μέχρι να αποκτήσει μια αφράτη υφή η σάλτσα.

Όσο για το σερβίρισμα; Μπορούμε να το κάνουμε παραδοσιακά. Πάνω σε μια πιτα καλαμποκιού, βάζουμε τις ντομάτες κομμένες σε φέτες, το κρεμμύδι και ρίχνουμε από πάνω τον ζεστό γύρο.

Γιαουρτλού κεμπάπ

Τα υλικά

700 γρ αρνίσιος κιμάς
300 γρ μοσχαρίσιος κιμάς
1 πιπεριά Φλωρίνης
1 κ.σ. τσιμένη
1/2 ματσάκι μαϊντανός
1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά
1/2 κ.γ. μπαχάρι
1/2 κ.γ. κύμινο
1/2 κ.γ. κανέλα
αλάτι
πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας:
2 τριμμένες ντομάτες
1/2 μαϊντανός
1 κ.γ. πελτέ ντομάτας
2 πιπεριές Φλωρίνης
2 πιπεριές κέρατο
1 κ.σ. σουμάκ

Σερβίρουμε με:
πίτες από σουβλάκια
ντομάτες ψημένες
κρεμμύδι κόκκινο

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με τη σάλτσα ντομάτας. Σε ένα μπολ ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα, την πιπεριά Φλωρίνης που την έχουμε κάνει πολτό, την πράσινη πιπεριά, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σουμάκ.

Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι και τη βάζουμε στο ψυγείο.

Συνεχίζουμε με το κεμπάπ. Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά και προσθέτουμε: πιπεριά Φλωρίνης, τον μαϊντανό, το τσμένη, την κανέλα, το κύμινο, το μπαχάρι, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακατεύουμε τον κιμά με το χέρι και στη συνέχεια πλάθουμε το κεμπάπ.

Το ψήνουμε, ενώ την ίδια ώρα ψήνουμε τις πίτες, τις ντομάτες και τις πιπεριές.

Όταν είναι έτοιμα, σε ένα πιάτο βάζοουμε την πίτα, το κεμπάπ, τη ντομάτα και τις πιπεριές, ενώ ρίχνουμε από πάνω κόκκινη σάλτσα και γιαούρτι.

Λιμάνια
Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25 Upd: 11:44

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία
Κάτι αλλάζει 01.10.25

Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία

Η δημόσια αποδοκιμασία που εισέπραξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ ήταν ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται διεθνώς

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων
Οικονομία 01.10.25

Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

Αλλαγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διευκολύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων, τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και μετοχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
«Μπαμπά, φοβάσαι;» 01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα
Γενική απεργία 01.10.25

ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα

Εν όψει της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ ζητάει από την Κεραμέως να ξεκινήσει διάλογο, έστω και τώρα. Αποδομεί άρθρο προς άρθρο τις αντεργατικές διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύνταξη
Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια
ΟΠΕΚΑ 01.10.25

Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια

Η ονομαστική, αλλά όχι και πραγματική, αύξηση των εισοδημάτων, απέκλεισε από το οικογενειακό επίδομα χιλιάδες οικογένειες. Τσεκούρι και στους δικαιούχους στεγαστικού επιδοματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα [Βίντεο]
"To make a point" 01.10.25

Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της Περιφέρειας ως... επιχείρημα

Η μητέρα μαθήτριας έμεινε με το μαγιό σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της περιφέρειάς της για να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική των αποδυτηρίων.

Σύνταξη
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
