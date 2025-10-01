Δύο συνταγές για ποιοτικό «βρώμικο»

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει λιγουρευτεί μια φορά στη ζωή του ένα «βρώμικο» πιάτο, έστω κι αν ξέρουμε ότι δεν είναι και το καλύτερο για την υγεία μας. Για αυτό ακολουθούν δύο συνταγές που είδαμε στην κουζίνα του Buongiorno. και μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε σπίτι μας, κρατώντας την «αλητεία» του street food.

Σπιτικός γύρος κοτόπουλο με σάλτσα γιαουρτιού και αβοκάντο

Τα υλικά

500 γρ. κοτόπουλο φιλέτο – 1 σκελίδα σκόρδο

1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. θυμάρι

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. μπαχάρι τριμμένο

1 κ.γ. ταχίνι

50 ml λευκό κρασί

Αλάτι

Πιπέρι

Πιπέρι καγιέν

Για τη σάλτσα:

2 αβοκάντο

150 γρ. γιαούρτι

1 κ.σ. ταχίνι

1 λάιμ (ο χυμός)

1 κ.γ. κόλιανδρο

Για το σερβίρισμα:

1 ντομάτα σε φέτες

1 κόκκινο κρεμμύδι

4 πίτες καλαμποκιού

Η διαδικασία

Σε τηγάνι με λάδι σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε το κοτόπουλο και αφήνουμε να σοταριστεί.

Προσθέτουμε τη σκόνη σκόρδο, το κύμινο, το μπαχάρι, λίγο κόλιανδρο, το θυμάρι, τη φρέσκια ρίγανη, το γλυκό πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Για τη σάλτσα σε ένα μίξερ βάζουμε το αβοκάντο, το γιαούρτι, το ταχίνι, λίγο λεμόνι και τον κόλιανδρο. Χτυπάμε καλά μέχρι να αποκτήσει μια αφράτη υφή η σάλτσα.

Όσο για το σερβίρισμα; Μπορούμε να το κάνουμε παραδοσιακά. Πάνω σε μια πιτα καλαμποκιού, βάζουμε τις ντομάτες κομμένες σε φέτες, το κρεμμύδι και ρίχνουμε από πάνω τον ζεστό γύρο.

Γιαουρτλού κεμπάπ

Τα υλικά

700 γρ αρνίσιος κιμάς

300 γρ μοσχαρίσιος κιμάς

1 πιπεριά Φλωρίνης

1 κ.σ. τσιμένη

1/2 ματσάκι μαϊντανός

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

1/2 κ.γ. μπαχάρι

1/2 κ.γ. κύμινο

1/2 κ.γ. κανέλα

αλάτι

πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας:

2 τριμμένες ντομάτες

1/2 μαϊντανός

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας

2 πιπεριές Φλωρίνης

2 πιπεριές κέρατο

1 κ.σ. σουμάκ

Σερβίρουμε με:

πίτες από σουβλάκια

ντομάτες ψημένες

κρεμμύδι κόκκινο

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με τη σάλτσα ντομάτας. Σε ένα μπολ ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα, την πιπεριά Φλωρίνης που την έχουμε κάνει πολτό, την πράσινη πιπεριά, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σουμάκ.

Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι και τη βάζουμε στο ψυγείο.

Συνεχίζουμε με το κεμπάπ. Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά και προσθέτουμε: πιπεριά Φλωρίνης, τον μαϊντανό, το τσμένη, την κανέλα, το κύμινο, το μπαχάρι, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακατεύουμε τον κιμά με το χέρι και στη συνέχεια πλάθουμε το κεμπάπ.

Το ψήνουμε, ενώ την ίδια ώρα ψήνουμε τις πίτες, τις ντομάτες και τις πιπεριές.

Όταν είναι έτοιμα, σε ένα πιάτο βάζοουμε την πίτα, το κεμπάπ, τη ντομάτα και τις πιπεριές, ενώ ρίχνουμε από πάνω κόκκινη σάλτσα και γιαούρτι.