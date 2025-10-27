Δύο συνταγές για εύκολες σούπες

Με τον καιρό να κάνει τα… δικά του το τελευταίο διάστημα, η σούπα έχει μπει για τα καλά στο μενού μας. Ακολουθούν δύο συνταγές που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Απολαυστική πατατόσουπα

Τα υλικά

5 πατάτες

3 πράσα

1 καρότο

3 κλωνάρια σέλινο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ φρέσκο θυμάρι

6 φέτες καπνιστό μπέικον

1 λίτρο ζωμό λαχανικών

200 ml γάλα

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Από τις συνταγές που τα λαχανικά τα ρίχνουμε πάντα μαζί, ώστε να δώσουν τα αρώματά τους και να λιώσουν.

Η διαδικασία

Κόβουμε τις πατάτες σε κομμάτια και τις βάζουμε σε νερό.

Σε μια κατσαρόλα που καίει ρίχνουμε λίγο λάδι και το αφήνουμε να κάψει. Αρχικά ρίχνουμε το πράσο και το κρεμμύδι για να καραμελώσουν.

Στη συνέχεια, βγάζουμε τις πατάτες από το νερό και τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα.

Ρίχνουμε λίγο καπνιστό μπέικον, λίγο σκόρδο, το θυμάρι, τον μαϊντανό και το καρότο.

Ρίχνουμε μια τζούρα σαφράν για την ένταση και προσθέτουμε λίγο ζωμό λαχανικών, για να «σβήσει», λίγο γάλα και το αφήνουμε να βράσει.

Μόλις βράσει, ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι και μπλεντάρουμε το μείγμα. Μόλις πάρει την υφή που θέλουμε, η σούπα είναι έτοιμη.

Βελουτέ σούπα καρότου με τζίντζερ και πορτοκάλι

Τα υλικά

1 κιλό καρότα

100 γρ. βούτυρο αγελάδας

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

50 γρ. τζίντζερ

400 ml γάλα

200 ml χυμό πορτοκάλι

1 κ.γ. κύμινο

50 γρ. καστανή ζάχαρη

50 γρ. καβουρδισμένα φουντούκια

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Όταν στη σούπα επιλέγουμε να βάλουμε πατάτα, που έχει άμυλο και θα την «δέσει» στο τέλος προτιμάμε να «κρεμάρουμε» με γάλα για να κατεβάσει τα λιπαρά παρά με την κρέμα γάλακτος.

Η διαδικασία

Σε μια προθερμασμένη κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και τζίντζερ για να τσιγαριστούν.

Ρίχνουμε λίγο κόλιανδρο και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε την πατάτα, ώστε το άμυλο να «δέσει» τη σούπα και μετά ρίχνουμε τα καρότα.

Σημείωση: τα καρότα είναι από τα λαχανικά εκείνα που θέλουν περίπου 20 λεπτά να βράσουν.

Ρίχνουμε από πάνω χυμό πορτοκάλι, ώστε να δώσει το άρωμά του και το αφήνουμε για 20 λεπτά να βράσει σε χαμηλή θερμοκρασία.

Μόλις είναι έτοιμο, περνάμε το μείγμα από το μπλέντερ, ρίχνουμε λίγο γάλα και είναι έτοιμη η βελουτέ σούπα.