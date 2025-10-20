Συνταγές: Ωδή στην κολοκύθα

Με το φθινόπωρο να έχει μπει για τα καλα, ακολουθούν δύο συνταγές με βάση την κολοκύθα – ένα από τα superfoods της εποχής και το σήμα κατατεθέν του halloween.

Muffins κολοκύθας

Τα υλικά

250 γρ. αλεύρι

130 γρ. βούτυρο

2 αυγά

100 γρ. ζάχαρη άχνη

60 γρ. καστανή ζάχαρη

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

200 γρ. βρασμένη κολοκύθα

1 κ.σ. κανέλα

1 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο

Λίγο αλάτι

Η διαδικασία

Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη, την καστανή ζάχαρη, το τριμμένο τζίντζερ, την κανέλα – όχι πολύ όμως για να μην πικρίσει, τα δύο αυγά, το μπέικιν πάουντερ και αρχίζουμε να χτυπάμε αργά ώστε να φτιάξουμε τη ζύμη.

Όσο χτυπάμε το μείγμα προσθέτουμε σιγά σιγά την κολοκύθα, που πρώτα έχουμε βράσει και μετά πολτοποιήσει.

Αμέσως μετά προσθέτουμε σιγά σιγά και τα 130 γρ. βούτυρο που έχουμε λιώσει σε ένα κατσαρολάκι και το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μόλις η ζύμη είναι έτοιμη, γεμίζουμε τις θήκες για τα muffins μέχρι τη μέση γιατί στο ψήσιμο θα φουσκώσει.

Μόλις τα έχουμε έτοιμα, τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα τοποθετούμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.

Vegan κέικ κολοκύθας

Τα υλικά

Για το κέικ

220 ml γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

1 κ.σ. μηλόξιδο ή λευκό ξύδι

125 ml ουδέτερο λάδι (π.χ. ηλιέλαιο), συν λίγο επιπλέον για άλειμμα

1 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

200 g πουρές κολοκύθας (δες τη σημείωση της συνταγής)

350 g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

165 g λευκή ψιλή ζάχαρη

1¼ κ.γ. τριμμένο μείγμα μπαχαρικών

1/8 κ.γ. ψιλό αλάτι

Για την επικάλυψη

150 g ζάχαρη άχνη

1½ κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1 κ.σ. γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

Η διαδικασία

Για να φτιάξεις το κέικ, άλειψε με λίγο λάδι και στρώσε με αντικολλητικό χαρτί μια φόρμα για κέικ 25×16 εκ.

Ανακάτεψε το γάλα αμυγδάλου με το ξίδι σε μια κανάτα. Άφησέ το να σταθεί για 10 λεπτά, μέχρι να «κόψει» ελαφρώς. Πρόσθεσε το λάδι, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια και τον πουρέ κολοκύθας και χτύπησέ τα με σύρμα.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C (160°C με αέρα).

Κοσκίνισε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά και το αλάτι μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Ρίξε μέσα το μείγμα του γάλακτος και ανακάτεψε με ένα σύρμα για 30-40 δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνει εντελώς λείο το μείγμα. Μην το ανακατέψεις υπερβολικά.

Ρίξε το μείγμα στη φόρμα και χτύπησέ τη απαλά πάνω στον πάγκο μερικές φορές για να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα. Ψήσε στο κέντρο του φούρνου για 50-55 λεπτά. Μην ανοίξεις τον φούρνο τα πρώτα 50 λεπτά, γιατί το κέικ μπορεί να ξεφουσκώσει. Για να ελέγξεις αν είναι έτοιμο, βάλε ένα ξυλάκι στο κέντρο του κέικ –πρέπει να βγαίνει καθαρό, με λίγα μόνο νωπά ψίχουλα. Αν έχει ακόμα υγρή ζύμη, ψήσε για λίγο ακόμη.

Βγάλε το κέικ από τον φούρνο και άφησέ το να κρυώσει στη φόρμα για 15 λεπτά. Ξεφόρμαρέ το προσεκτικά και άφησέ το να κρυώσει εντελώς πάνω σε σχάρα.

Το tip: Αν έχεις φρέσκια κολοκύθα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, μπορείς να φτιάξεις τον δικό σου πουρέ αντί να αγοράσεις έτοιμο σε κονσέρβα.