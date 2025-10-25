Συνταγή: Λουκάνικα σπετζοφάι

Έχοντας Σαββατοκύριακο μπροστά μας, χωρίς πολλές υποχρεώσεις, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να παρουσιάσει μια συνταγή χειμωνιάτικη και της παρέας. Ένας μεσημεριανός μεζές που πάει ταμάμ με κρασί.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λουκάνικα σπετζοφάι – ένα πιάτο του χωριού και της ταβέρνας.

Μια συνταγή γρήγορη (καθώς είναι του ποτού), που θέλει καλό λουκάνικο και όταν καταναλωθεί λίγο χρόνο να χαλαρώσουμε, καθώς είναι βαρύ πιάτο. Αλλά αξίζει τον κόπο σε σπίτικές μαζώξεις με φίλους.

Τα υλικά

– 300 γρ. μοσχαρίσιο λουκάνικο

– 2 πράσινες πιπεριές κέρατο

– 2 πιπεριές Φλωρίνης

– 2 κίτρινες πιπεριές

– 1 πιπεριά τσίλι

– 1 λευκό κρεμμύδι

– 2 σκελίδες σκόρδο

– 1 κ.σ. πελτές ντομάτας

– 400 γρ. ντομάτες κονκασέ

– 100 ml λευκό κρασί

– 50 ml ελαιόλαδο

– 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

– 1 κ.γ. φρέσκια ρίγανη

– Αλάτι

– Πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι με λίγο λάδι (καθώς τα λουκάνικα βγάζουν κι αυτά λάδι όσο ετοιμάζονται) ρίχνουμε τα κομμάτια από το μοσχαρίσιο λουκάνικο, τις πράσινες πιπεριές κέρατο, τις κίτρινες πιπεριές, τις πιπεριές Φλωρίνης, το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν.

Προσθέτουμε λίγο πελτέ ντομάτας, τη ρίγανη, λίγη καπνιστή πάπρικα και όταν έχει τσιγαριστεί σβήνουμε με το κόκκινο κρασί.

Ρίχνουμε τις ντομάτες κονκασέ και ανακατεύουμε. Χρειάζεται περίπου 5 λεπτά για να ετοιμαστεί.