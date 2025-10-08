Συνταγή: Muffins κολοκύθας

Εδώ και χρόνια τα muffins έχουν μπει στο τραπέζι μας – ιδιαίτερα για πρωινό ή για ένα εύκολο σνακ μέσα στην ημέρα. Οι περισσότεροι προτιμούν γλυκά, αν και τα αλμυρά έχουν το δικό τους «κοινό». Ωστόσο, η συνταγή που έφτιαξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δεν είναι και η πιο συνηθισμένη.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για γευστικά muffins κολοκύθας – μήνας του halloween άλλωστε, θα «φορεθούν» αρκετά στα πάρτι.

Μια συνταγή πολύ πιο εύκολη από όσο νομίζει κάποιος, που ουσιαστικά ο μεγαλύτερος «κόπος» είναι το βράσιμο και η πολτοποίηση της κολοκύθας. Όταν γίνει αυτό μετά χρειάζεσαι απλά ένα μπολ του μίξερ και περίπου μισή ώρα.

Τα υλικά

– 250 γρ. αλεύρι

– 130 γρ. βούτυρο

– 2 αυγά

– 100 γρ. ζάχαρη άχνη

– 60 γρ. καστανή ζάχαρη

– 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

– 200 γρ. βρασμένη κολοκύθα

– 1 κ.σ. κανέλα

– 1 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο

– Λίγο αλάτι

Η διαδικασία

Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη, την καστανή ζάχαρη, το τριμμένο τζίντζερ, την κανέλα – όχι πολύ όμως για να μην πικρίσει, τα δύο αυγά, το μπέικιν πάουντερ και αρχίζουμε να χτυπάμε αργά ώστε να φτιάξουμε τη ζύμη.

Όσο χτυπάμε το μείγμα προσθέτουμε σιγά σιγά την κολοκύθα, που πρώτα έχουμε βράσει και μετά πολτοποιήσει.

Αμέσως μετά προσθέτουμε σιγά σιγά και τα 130 γρ. βούτυρο που έχουμε λιώσει σε ένα κατσαρολάκι και το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μόλις η ζύμη είναι έτοιμη, γεμίζουμε τις θήκες για τα muffins μέχρι τη μέση γιατί στο ψήσιμο θα φουσκώσει.

Μόλις τα έχουμε έτοιμα, τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα τοποθετούμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.