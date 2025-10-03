Συνταγή: Crumble γεμιστό με πραλίνα

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει είχαμε αλλαγές στην ιεραρχία της μαγειρικής στο Buongiorno. Την ποδιά φόρεσε ο Χρήστος Βέργαδος και μιας ταξίδεψε στον δικό του γλυκό κόσμο με τη συνταγή που παρουσίασε.

Ο γνωστός pastry chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για crumble γεμιστό με πραλίνα.

Και επειδή ίσως «τρομάξετε» καθώς στο μυαλό μας έχουμε όλοι ότι τα γλυκά είναι αρκετά μπελαλίδικα, να ξεθαρίσουμε πως πρόκειται για μια πανεύκολη συνταγή, με λίγα υλικά, που φτιάχνετε όλοι σε ένα μπολ και χωρίς μίξερ. Και φυσικά είναι πεντανόστιμη.

Τα υλικά

150 γρ. βούτυρο

130 γρ. καστανή ζάχαρη

2 αυγά

380 γρ. αλεύρι

100 γρ. τριμμένο αμύγδαλο

1 βανίλια

400 γρ. πραλίνα

100 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Η διαδικασία

Η όλη διαδικασία γίνεται μέσα σε ένα μπολ και μόνο.

Ρίχνουμε καστανή ζάχαρη, τα αυγά και τις βανίλιες. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα για να διαλυθούν τα αυγά με τη ζάχαρη.

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο μπολ το αλεύρι και ρίχνουμε το τριμμένο αμύγδαλο που κάνει όλη τη διαφορά, καθώς στο κάνει λίγο πιο τραγανό.

Ανακατεύουμε με το χέρι και φτιάχνουμε τη ζύμη. Αμέσως ρίχνουμε το βούτυρο, που το έχουμε σε κομμάτια και συνεχίζουμε καλά με το χέρι, μέχρι να γίνει η ζύμη ομοιόμορφη.

Σε ένα ταψί, που έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει, βάζουμε το χαρτί ψησίματος και αρχίζουμε να απλώνουμε με το χέρι κάτι περισσότερο από τη μισή τη ζύμη. Μόλις φτιάξουμε τη βάση μας, ρίχνουμε την πραλίνα.

Μόλις απλώσουμε την πραλίνα, ρίχνουμε την υπόλοιπη ζύμη από πάνω σε κομμάτια. Προσθέτουμε και σταγόνες σοκολάτας στο τέλος.

Βάζουμε τα ταψί στο φούρνο, στους 180 βαθμούς για περίπου 35 με 40 λεπτά, μέχρι να πάρει αυτό το όμορφο χρώμα.