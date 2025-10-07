Συνταγή: Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ακούσει τη φράση «κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές» και να μην σκεφτεί τη μητέρα του και τα παιδικά του χρόνια. Μιλάμε για μια συνταγή και ένα πιάτο συνδεδεμένο με την ελληνική οικογένεια – και εκεί μας ταξίδεψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια παραδοσιακή συνταγή. Εύκολη και γρήγορη, στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς.

Τα υλικά

– 700 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

– 2 λευκά κρεμμύδια

– 3 σκελίδες σκόρδο

– 200 γρ. ψωμί

– 1 ματσάκι δυόσμος

– 1/2 ματσάκι μαϊντανός

– 50 ml γάλα

– 50 ml ελαιόλαδο

– Αλάτι

– Πιπέρι

– 1 κιλό baby πατάτες

– 1 λίτρο ηλιέλαιο

– Αλεύρι για τηγάνισμα

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον μοσχαρίσιο κιμά.

Μουλιάζουμε το ψωμί σε γάλα, γιατί βοηθάει τον κιμά να φουσκώσει.

Αφού βάλουμε τον ψωμί μέσα στο κιμά, στη συνέχεια προσθέτουμε φρέσκο δυόσμο, τον μαϊντανό, το κρεμμύδι, το σκόρδο, λίγο λάδι, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε το μείγμα πολύ καλά με τα χέρια.

Βάζουμε το μείγμα για λίγο στο ψυγείο και αφού κρυώσει, το βγάζουμε και φτιάχνουμε τα μπαλάκια από τα κεφτεδάκια.

Τοποθετούμε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά στο μάτι, ενώ έχουμε αλευρώσει τα κεφτεδάκια μας.

Τότε σε δόσεις τα ρίχνουμε στο τηγάνι και τα ψήνουμε για 3 με 4 λεπτά.

Παράλληλα ετοιμάζουμε και τις πατάτες.

Αρχικά τις βάζουμε με τη φλούδα στο φούρνο για να ψηθούν (για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς), μετά με ένα μαχαίρι τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τις προσθέτουμε στο τηγάνι που γίνονται τα κεφτεδάκια, για να αποκτήσουν τραγανή κρούστα.