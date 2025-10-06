Συνταγή: Σούπα γλυκοπατάτας

Μπορεί να είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου και η ζεστή σούπα να μοιάζει κάτι μακρινό, ωστόσο η συγκεκριμένη συνταγή ταιριάζει ταμάμ στην εποχή.

Σούπα γλυκοπατάτας – απλή, θρεπτική, πεντανόστιμη και ετοιμάζεται σε λιγότερο από μισή ώρα. Μια συνταγή, ο ορισμός του comfort food, που ταιριάζει απίστευτα και με τη διάθεσή μας.

Τα υλικά

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, χοντροκομμένο

2 μεγάλα καρότα, καθαρισμένα και χοντροκομμένα

Λίγο φρέσκο τζίντζερ, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1/2 κ.γ. αποξηραμένες νιφάδες κόκκινου τσίλι

700 γρ γλυκοπατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

1,2 λίτρα ζωμός λαχανικών

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι και τα καρότα και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν.

Ανακατέψτε μέσα το τζίντζερ, το σκόρδο και τις νιφάδες τσίλι και σοτάρετε για 2–3 λεπτά, ή μέχρι να βγάλουν άρωμα.

Προσθέστε τις γλυκοπατάτες και τον ζωμό. Ανεβάστε τη φωτιά και αφήστε το να πάρει βράση.

Στη συνέχεια, χαμηλώστε τη φωτιά, σκεπάστε με το καπάκι και σιγοβράστε για 15 λεπτά, ή μέχρι να μαλακώσουν οι γλυκοπατάτες.

Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά και πολτοποιήστε τη σούπα με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία.

Εναλλακτικά, μεταφέρετέ τη στο μπλέντερ και πολτοποιήστε. Δοκιμάστε και διορθώστε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρετε ζεστή.

Extra tip: Για πιο δημιουργικά γαρνιρίσματα, ρίξτε λίγο γάλα καρύδας σε κάθε μπολ, ή πασπαλίστε με φρέσκο ψιλοκομμένο κόλιαντρο ή με κολοκυθόσπορους.

Πηγή: Vita